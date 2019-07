3. Juli 2019, 15:33 Uhr Atlantik Fisch Speisen wie bei Kir Royal

Das Restaurant Atlantik Fisch auf dem Schlachthofgelände ist ein Münchner Klassiker: Zu den Fisch-Gerichten schlürfen die Gäste Champagner, am Wochenende herrscht ausgelassene Stimmung in dem kleinen Backsteinbau.

Von Laura Kaufmann

Auf dem Schlachthofgelände findet sich auch das Restaurant Atlantik Fisch: ein Münchner Klassiker, wie er in Kir Royal hätte vorkommen können. Ursprünglich war das Lokal eine Fischhandlung, aber Chef Peter Feigl ist gelernter Koch und passionierter Gastgeber, und aus einem gelegentlichen Kochen für Freunde in dem kleinen Backsteinbau entwickelte sich über die Jahre ein Restaurantbetrieb.

Hier geht der Fisch meist via Kilopreis über den Bistrotisch, getrunken wird viel Champagner, und gegen Ende des Abends dreht der DJ am Wochenende die Musik lauter. Die Stimmung ist ausgelassen, das Publikum münchnerisch, die Preise sind so saftig wie der Fisch.