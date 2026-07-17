Eigentlich steht bei dem Grand Opening des Restaurants „Rota“ das Essen im Mittelpunkt. Aber wenn FC-Bayern-Legende Franz „Bulle“ Roth unter den Gästen ist, plaudert man dann doch lieber über Fußball – und über Chemie, die in dem Sport so wichtig ist.

Schulter-OPs verbinden, über Generationen hinweg. „Ich kann dir nur die Linke schütteln“, sagt Franz Roth zur Begrüßung, „bin mit der Vespa gestürzt. Die OP war am 15. April. Jeden Tag mach ich Reha, auch zu Hause Übungen. Schön mit der Hand hoch, manchmal bringe ich sie schon über den Kopf. Ich will ja wieder Golf spielen!“ Wird er, kann ihm der Reporter versichern, der nach zwei Schulter-OPs und monatelanger Reha wieder den Tennisschläger schwingt, auch über Kopf. „Das klingt gut“, sagt Roth, dieser kernige Luis-Trenker-Typ, den alle nur „Bulle“ nennen, „da baust du mich jetzt richtig auf.“