Zum Hauptinhalt springen

Ex-Profi-Spieler Franz „Bulle“ RothFußball-Fachsimpeln mit Sushi-Rollen

Lesezeit: 3 Min.

„Rota“-Besitzer Viet Hai Pham (Mitte) und Franz „Bulle“ Roth mit seiner Frau Helena Roth bei der Restaurant-Eröffnung.
„Rota“-Besitzer Viet Hai Pham (Mitte) und Franz „Bulle“ Roth mit seiner Frau Helena Roth bei der Restaurant-Eröffnung. Stephan Rumpf

Eigentlich steht bei dem Grand Opening des Restaurants „Rota“ das Essen im Mittelpunkt. Aber wenn FC-Bayern-Legende Franz „Bulle“ Roth unter den Gästen ist, plaudert man dann doch lieber über Fußball – und über Chemie, die in dem Sport so wichtig ist.

Von Thomas Becker

SZ bei Google bevorzugen

Schulter-OPs verbinden, über Generationen hinweg. „Ich kann dir nur die Linke schütteln“, sagt Franz Roth zur Begrüßung, „bin mit der Vespa gestürzt. Die OP war am 15. April. Jeden Tag mach ich Reha, auch zu Hause Übungen. Schön mit der Hand hoch, manchmal bringe ich sie schon über den Kopf. Ich will ja wieder Golf spielen!“ Wird er, kann ihm der Reporter versichern, der nach zwei Schulter-OPs und monatelanger Reha wieder den Tennisschläger schwingt, auch über Kopf. „Das klingt gut“, sagt Roth, dieser kernige Luis-Trenker-Typ, den alle nur „Bulle“ nennen, „da baust du mich jetzt richtig auf.“

Zur SZ-Startseite

Mode und Fußball
:„Das Heimtrikot gehört zu den stärksten seit Langem“

Melanie Wittchow von der Münchner Meisterschule für Mode darüber, warum die deutschen Farben für Designer schwierig sind und die aktuellen Trikots alle Eigenschaften haben, um eine WM zu gewinnen.

SZ PlusInterview von Sabine Buchwald

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite