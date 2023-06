Von Helene Töttchen

Eros wackelt nicht. Schlechtes Zeichen. Eros Ramazzotti wacht als Pappbild im Bilderrahmen am Empfang, und wenn er wackelt in seinem Boot, dann brummt auch der Laden. So jedenfalls geht die Legende in der noch gar nicht so langen Geschichte der Pizzarei. Eros war ein Geschenk zur Eröffnung im vergangenen Oktober.