Ein Kellerlokal ohne Tageslicht hat’s im Sommer schwer. Da muss man schon ordentlich was bieten, um überleben zu können. Das Restaurant Mun an der Inneren Wiener Straße hat das die vergangenen sieben Jahre mit koreanisch-asiatischer Fusionsküche schon ziemlich gut hinbekommen. Aber jetzt erhofft es sich noch mal einen Sprung nach vorne, durch seinen neuen Schanigarten, draußen vor der Eingangstür. Der hebt sich gehörig ab vom gewohnten Europaletten-Einerlei und erinnert schon eher an einen Tempel asiatischer Esskultur. Man speist sogar auf weißen Tischdecken. Und vom kommenden Dienstag an gibt es auch ein neues Sommermenü, mit einem „Best of“ aus der Küche von Meister Mun Kim: mit Sushi, Fisch- und Fleischgerichten. Ebenfalls neu und eine Besonderheit ist das Korean BBQ mit zwölf verschiedenen Beilagen nach dem Tapas-Prinzip und Reis zu einem Hauptgericht – Ribeye-Steak, Hähnchen, schwarzem Kabeljau („Black Cod“) oder Portobello-Pilz – zu Preisen zwischen 45 und 55 Euro pro Person. (Restaurant Mun, Innere Wiener Straße 18, Dienstag bis Donnerstag 18–23 Uhr, Freitag/Samstag 18–0 Uhr, Telefon 089-62809520, www.munrestaurant.de).