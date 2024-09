SZ-Kostprobe: Seit April kochen Clemens Huber und Julian Fritz in ihrem neuen Lokal „Malva“ in Haidhausen. Es gibt ein Menü am Abend, alle essen gemeinsam – und nicht nur die Brennesselchips sorgen hier für Überraschungen.

Von Rosa Marín

Es ist ein kleines Wunder passiert mitten in Haidhausen. In der Steinstraße 42 ist ein neuer Raum entstanden, ein Raum mit spannenden Perspektiven. Dort, wo sich viele Jahre das Lokal „Maria Passagne“ versteckte, halten jetzt die jungen Köche vom „Malva“ äußerst geschmackvoll Hof. Das Maria Passagne war eine Bar, die auch Klingelkneipe genannt wurde. Wer hinein wollte in den dunkelrötlich gestrichenen schmalen Raum, um bei ziemlich guten Cocktails zu versacken, musste beim Barmann an der Türe um Einlass begehren.