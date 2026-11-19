Es passiert nicht alle Tage, dass eine Münchner Brauerei ein Pferdegespann zu einer Lokaleröffnung schickt. Doch vergangenen Samstag bog ein Vierspänner samt festlich geschmücktem Fassl-Wagen in die Isabellastraße ein. „Ich habe immer gesagt, wenn ich einmal ein Restaurant aufmache, darf das nicht fehlen“, sagt Philipp Münich, der selbst aus einer Straubinger Brauereifamilie stammt.

Zusammen mit dem Gastronomen Alexander Moser, einem Spezl aus Studienzeiten, hat sich Münich mit dem Restaurant Isabella einen langgehegten Traum erfüllt. Als junge BWL-Studenten gingen beide Wirte schon vor rund 20 Jahren in jenem Eckhaus ein und aus, wo Münich zusammen mit Mosers Bruder in einer WG über der Wirtschaft wohnte. „Irgendwann schnappen wir uns die mal“, habe es damals immer geheißen, erinnert sich Münich.

Als im Jahr 2019 die Crêperie Cabus auszog, war der Moment gekommen. Münich und Moser informierten sich im Stadtarchiv über die Geschichte des Hauses, um das Lokal so originalgetreu wie möglich zu sanieren. Wie der frühere Isabellahof, von dem den Wirten ein Bild aus dem Jahr 1906 vorliegt, hat das Restaurant nun wieder dreiflügelige Fenster sowie vergoldete Aufsatzbuchstaben über der Tür.

Auch drinnen soll jedes Stück in der Einrichtung eine Geschichte erzählen: vom Deko-Geschirr, das einmal der Brauerei von Münichs Familie gehörte, über die hölzerne Truhe seines Urgroßvaters mitten im Gastraum, auf der nun Weine gekühlt werden, bis hin zum größten Blickfang an der Wand, drei Grabungen von drei verschiedenen Weinlagen in der Wachau.

Die Winzer der zugehörigen Weingüter kennen die Wirte persönlich. Jedes Jahr helfen sie in Südtirol, in der Wachau oder im Burgenland selbst bei der Weinlese mit, weshalb sie im Isabella ausschließlich Weine aus diesen Regionen ausschenken. Dazu gibt es alpine Küche mit Schwerpunkt auf Südtirol und Österreich, denn da könne man sich kreativer austoben als nur mit bayerischer Wirtshausküche, meint Münich. Schweinebraten gibt es trotzdem, aber immer nur sonntags und nur solange der Vorrat reicht (Isabella, Isabellastraße 4, Mittwoch bis Samstag 18 bis 1 Uhr, Sonntag und Feiertag 11.30 bis 1 Uhr).

Das Lokal haben die neuen Wirte möglichst originalgetreu sanieren wollen. Foto: Stephan Rumpf

Mit Schweinebraten verhält es sich wie mit jedem Angebot, das limitiert ist: Je schwerer man es bekommt, desto höher ist die Nachfrage. Diesen psychologischen Trick weiß auch das Barteam des Rosewood Hotels für sich zu nutzen. Man kann zwar schon seit der Eröffnung des Luxushotels vor gut drei Jahren in der hauseigenen Bar Montez hochwertige Cocktails und dazu Live-Jazz genießen; dass sich aber noch eine weitere Bar im Haus versteckt, wussten bislang nur wenige.

Wie auch, schließlich braucht man einen Zahlen-Code, um in den kleinen Tresorraum hinterm Tresen der Bar Montez zu kommen. Es handelt sich aber nicht wirklich um den ehemaligen Tresor der Bayerischen Staatsbank, die früher in der Kardinal-Faulhaber-Straße 1 untergebracht war. Die Einrichtung sei nur einem Bankschalter von damals nachempfunden, erklärt Hoteldirektor Roland Dürr bei der offiziellen Eröffnung des kleinen Bar-Ablegers namens 100B.

Bislang wurde der Raum vor allem für private Feiern genutzt. Jetzt kann man dort auch als regulärer Gast einen Abend verbringen, sofern man ein Freund des Martinis ist. Das 100B hat sich nämlich ganz diesem Cocktail-Klassiker verschrieben. Acht verschiedene Martini-Variationen stehen auf der Karte, vom Gibson mit Perlzwiebel bis zur alkoholfreien Variante mit Kräutern, Heu und Holunder.

Jeden Cocktail gibt es auch in kleiner Ausführung, serviert im Mini-Steinkrug. So kann man sich gut durch die Karte probieren. Oder aber man stellt sich seinen Wunsch-Martini selbst zusammen. Davon abgesehen wird im 100B nur Champagner serviert – hier soll es schließlich exklusiv zugehen. Der Zugangscode ändert sich übrigens täglich und kann beim Servicepersonal der Bar Montez erfragt werden. So darf man sich schon beim Eintreten fühlen wie James Bond, noch bevor es vom Barkeeper heißt: „Geschüttelt oder gerührt?“ (100B, Kardinal-Faulhaber-Straße 1, täglich 18 bis 1 Uhr).