Für gewöhnlich schlüpft Kira Cassis des Abends in ihre Rolle als Restaurantkritikerin. Im Fall des Diva Minang macht sie allerdings eine Ausnahme: In dem indonesischen Restaurant gibt es nur mittags Nasi Goreng, abends hat man sich ganz der sogenannten Padang-Küche verschrieben. Weil Nasi Goreng, zumindest durch die westliche Brille, aber der indonesische Klassiker schlechthin ist, macht sich Cassis also ausnahmsweise auch einmal des Mittags auf den Weg. Es gilt schließlich herauszufinden, wie viel das, was in zahllosen Asia-Imbissen als Nasi Goreng verkauft wird, mit dem zu tun hat, was in einem indonesischen Restaurant als solches serviert wird. Also ab nach Haidhausen!

Das Diva Minang hat im Dezember 2025 seine Türen geöffnet, als erster Ableger der Restaurantkette Sederhana in Europa. Für München bedeutet das: Das Diva Minang ist nicht nur irgendein neues Restaurant, es ist das erste rein indonesische Restaurant der Stadt. Und eben eines, das die Padang-Küche anbietet, die ihren Ursprung auf der Insel Sumatra hat. Der Name stammt von einer Hafenstadt im Westen. Aber zu alldem später mehr.

Die recht schmucklose Terrasse des Restaurants liegt direkt gegenüber vom Klinikum rechts der Isar an der viel befahrenen Ismaninger Straße. Foto: Stephan Rumpf

Das Diva Minang ist nicht allzu groß, die recht schmucklose Terrasse liegt direkt gegenüber vom Klinikum rechts der Isar an der viel befahrenen Ismaninger Straße. Trotzdem wollen Cassis und ihr Freund, weil die warmen Tage schon wieder gezählt sind, gerne draußen Platz nehmen – gerade in dem Moment, als das Essen kommt, macht ihnen allerdings der Regen einen Strich durch die Rechnung. Macht nichts, dann eben ab nach drinnen.

Dort ist es ohnehin gemütlicher: Die teils holzvertäfelten Wände sind in Petrol gestrichen und stehen im schönen Kontrast zu einer gelb gemusterten Tapete, bunte Lampen und Stühle sorgen im Kontrast zu den schwarzen Tischen für weitere Farbkleckse. Es muss eben nicht immer Bambus, Rattan oder Teakholz sein.

Ashni Sastrosubroto (links) und rechts Syally Armelita betreiben das Diva Minang seit Dezember 2025. Foto: Stephan Rumpf

Aber nun zum Essen. Nasi Goreng bedeutet übersetzt einfach so viel wie gebratener Reis. Was die indonesische Variante von anderen unterscheidet, ist unter anderem Ketjap Manis, eine indonesische, süßliche und recht dickflüssige Sojasoße. Dazu bekommt man im Diva Minang wahlweise geschmortes Rind (13,70 Euro) oder Austernpilze (12,70 Euro), in jedem Fall aber ein Spiegelei obendrauf.

Das wurde am Tag des Mittagessens nur leider etwas zu lange gebraten: Das Eigelb ist fest und kann so beim Anschneiden nicht mehr zerlaufen und sich mit dem Reis vermengen. Auch das Kerupuk Bawang, das durch den bunten Rand hübsch anzusehen ist, ist ein wenig pappig. Auf Nachfrage erklärt sich auch, warum: Die Zwiebel- statt der üblichen Krabbenchips, die die meisten wohl als Krupuk kennen dürften, werden im Diva Minang gar nicht selbst gemacht. Schade. Doch wie schmeckt nun das Nasi Goreng selbst? Daran gibt es nichts auszusetzen. Wirklich umhauen tut es Cassis und die übrigen am Tisch aber auch nicht.

Neuer Abend, neuer Versuch mit dem, was das Restaurant ausmacht: dem Nasi Padang, das, so verspricht es zumindest die Karte, das „ultimative indonesische Festmahl“ ist. Hierfür wählt man eins der Hauptgerichte von der Karte – oder zwei, wenn man sich für die Rijstafel für zwei Personen entscheidet (28 Euro pro Person) – und erhält dazu in kleinen Schälchen eine Auswahl klassischer Padang-Gerichte: Telur Balado etwa. Dahinter verbirgt sich ein gekochtes Ei mit scharfer Chilisoße. Und Daun Singkong, geschmorte Maniokblätter. Dazu noch Gulai Nangka, ein Jackfruit-Curry. Und na klar, Sambal Ijo, also grünes Chili-Sambal. Das ist, wie man erfährt, hausgemacht – und das sieht und schmeckt man auch: kräftige Farbe, schön scharf, aber doch noch fruchtig. Sambal Bawang, die rote Variante, die vermutlich die meisten kennen dürften, kann man für 3,70 Euro noch extra dazu bestellen – und ganz ehrlich: sollte man auch.

Bestellt wird ein weiterer Klassiker der indonesischen Küche: Rendang Daging (25 Euro), über Stunden in Kokosmilch und einer Gewürzpaste geschmortes Rind. Das ist, wie auch das sonstige Fleisch, übrigens halal. Dazu die Alternative Rendang Jamur (22 Euro), die einmal mehr mit Austernpilzen daherkommt. Beides mundet, das Rindfleisch, das wirklich auf der Zunge zergeht, aber doch ein wenig mehr – manchmal muss es einfach das Original sein. Dendeng Batokok (22 Euro), dünn geschnittenes, frittiertes Rindfleisch mit einer guten Portion rotem Sambal überzeugt ebenfalls. Scharf essen können sollte man aber, wenn man dieses Gericht bestellt. Für die übrigen Gerichte gilt das trotz der roten Chilis hinter den meisten Namen aus Sicht von Cassis und ihres Freundes nicht unbedingt – aber Schärfeempfinden ist ja bekanntlich auch subjektiv.

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Sicher ist: Die gegrillten Rindfleischspieße, im Indonesischen: Sate Padang (19,70 Euro), mit der angeblich „würzig-gelben Currysauce“ samt Lontong, gepresstem Reiskuchen, wirken im Vergleich zu den übrigen Hauptgängen blass – und an der fehlenden Schärfe liegt das nicht. Dann doch lieber noch eine Runde Sate Ayam (8,70 Euro), gegrillte Hähnchenspieße, auch wenn die streng genommen unter Vorspeise firmieren. Die Erdnusssoße, die hierzu serviert wird, würde Cassis am liebsten vom Teller schlecken.

Sate Padang mit der angeblich „würzig-gelben Currysauce“ samt gepresstem Reiskuchen (Lontong), wirken im Vergleich zu den übrigen Hauptgängen blass. Foto: Stephan Rumpf

Noch so ein Gericht, das auf dem Tisch nicht fehlen darf: Gado Gado (15 Euro), was auf Deutsch so viel wie Mischmasch bedeutet. Die Zutatenliste kann daher immer mal wieder variieren. Im Diva Minang hat sich die Küche für folgende Mischung entschieden: Eisbergsalat, gekochte Sojasprossen, Brechbohnen, Kartoffeln, Tofu und Tempeh, für einen Euro extra gibt es noch ein gekochtes Ei dazu. Die obligatorische Erdnusssoße schmeckt einmal mehr hervorragend, die Kartoffeln sind indes etwas zu fest für Cassis’ Geschmack, auch etwas mehr Salz hätte dem Gericht womöglich gutgetan.

Gado Gado heißt übersetzt so viel wie Mischmasch. Foto: Stephan Rumpf

Ein kleines Highlight zum Abschluss ist dagegen Bubur Ketan Hitam (8 Euro), eine Nachspeise auf der Basis von noch leicht warmem, schwarzem Klebreis, der mit zweierlei Kokos serviert wird: Flan und Eis. Es Cendol kommt am Tisch indes nicht so gut an, das liegt aber vor allem daran, dass alles, was in Richtung Bubble Tea geht, einfach nicht so das Ding von Cassis und ihrem Freund ist: In dem Dessert schwimmen unter anderem Pandan-Gelee-Drops. An der etwas gewöhnungsbedürftigen Süße liegt es allerdings nicht: Susu Soda Gembira, ein Getränk aus Kondensmilch, Cocopandansirup und Sprudelwasser, schmeckt zwar irgendwie nach Kaugummiautomat, macht aber irgendwie genau deshalb Spaß – und kalten Milchtee liebt Cassis ohnehin. Die rät deshalb: einfach mal die etwas andere Getränkekarte probieren!

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann aber auch einfach den hausgemachten Zitroneneistee bestellen (je 7 Euro). Oder eben ein indonesisches Bintang-Bier (5,70 Euro). Womit es das – mal abgesehen von einem (alkoholfreien) Augustiner (je 4,90 Euro) – dann aber auch schon wieder wäre mit alkoholischen Getränken. Andererseits: Es muss aber ja auch nicht jedes Mal die seitenlange Weinkarte sein.

Ist ein Abend in dem indonesischen Restaurant also ein Festmahl, ein Mittagessen dort ein Genuss? Kommt etwas darauf an, was man bestellt. Eine Bereicherung für die Restaurantlandschaft dieser Stadt, das ist das Diva Minang aber ganz bestimmt.

Diva Minang, Ismaninger Straße 17, 81675 München, Telefon: 089/45356271, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag jeweils von 12 bis 15 Uhr und von 17.30 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 22 Uhr