Der Fogosch verkörperte einst gesamtdeutsche Träume. Der Plattensee in Ungarn war lange Zeit eine der ganz wenigen Örtlichkeiten in der Welt, an denen Ost- und Westdeutsche problemlos zusammentreffen konnten, wo sich trotz des hermetischen Eisernen Vorhangs mitten durch Europa zusammen Urlaub machen ließ. Der Fogosch, so heißt der Zander in Ungarn und Ostösterreich, der Fogosch also ist als Raubfisch der Fürst des großen magyarischen Steppensees und die Zierde dort so mancher Festtafel, goldbraun gebacken und an Kopf und Schwanz aufgebogen wie eine Harfe.

Der Zander, als Fogosch ein gleichsam historisches Wesen, gedeiht aufs schönste auch in Bayerns Gewässern, freilich von schlankerer Gestalt als im Plattensee oder auch im Neusiedlersee. Und als der renommierte, Österreich entstammende Koch und Unternehmer Jürgen Wolfsgruber beschloss, neben seinen drei bestehenden, einigermaßen anspruchsvollen Etablissements in München auch dem Fisch einen Ort zu widmen, gelobte er, den Bewohnern von See und Fluss gleiche Ehre zu tun wie denen aus Meer und Ozean. Und so nannte er sein kleines Lokal in der Amalienstraße gleich hinter der Universität „das Fogosch“.

Hier findet sich denn auch ein „Fogosch Gulasch“ zu 27 Euro als warmer Introitus oder kleine Hauptspeise: ein quer geschnittenes Stück eines mächtigeren Exemplars in einem fischfundierten Sud, also keine Trümmer in Sauce, wie es das Gulaschklischee geböte, dafür von leicht rustikaler Würze und dezenter Schärfe. Zur Rundung Sauerrahm, Ananaschutney und fermentierte Zwiebeln.

Küchenchef Sebastian Mundstock rundet den „Fogosch Gulasch“ mit Sauerrahm ab. Foto: Stephan Rumpf

Der Fisch ist heutzutage ein kostbarer Geselle. An den mit senkrechten Holzleisten rustikal gestalteten Wänden des kleinen, ästhetisch höchst zurückhaltenden Lokals mit eigener Bar, hängt eine schwarze Schiefertafel, auf der mit Weiß geschrieben imposante Zahlen zu lesen sind: Wolfsbarsch 34, Forelle 28, Seeteufel Baby 25, Seezungenfilet 45, Steinbutt Baby 22, Calamaretti 28, Norwegische Jakobsmuscheln 48. Nein, keine Gerichte- oder Portionspreise, sondern das Entgelt pro 100 Gramm. Dass Fisch angesichts ökologischer Rücksichten und der den Beständen nicht zuträglichen rasant wachsenden Nachfrage seinen Preis haben muss, ist unbestreitbar. Aber um solche Vorgaben zu rechtfertigen, muss man sich schon mächtig ins Zeug legen.

Im klaren, schlichten Speiseraum sind die Wände mit senkrechten Holzleisten rustikal gestaltet. Foto: Stephan Rumpf

Tun sie aber nicht im Fogosch, sondern setzen auf schlichte Präzision. Die Dorade, (38,40) der dekorativ aufgeklappte Fisch, auf der Haut gebraten, desgleichen das Stück Wolfsbarsch (44,20), so umsichtig behandelt, dass der Duft dieses Meereswesens selbst die Geschmacksszene beherrscht, kein Drumherum. Wiewohl der gschmackige Blattspinat und das zarte Mus von der Roten Beete erheblichen Anklang fanden. Risotto nero mit reichlich Calamaretti ließ trotz beherzter Würzung dem Duft der Tinte ihr Recht (32). Gleichsam eine doppelte Hauptmahlzeit.

Wir sind dabei, den Kanon eines normalen Menüs von hinten aufzuzäumen, sind also damit bei den Zwischen- und Vorgerichten angekommen, die nach Hechtens Geschmack allesamt als kleine Hauptgerichte taugen, und die anregendere Abteilung des Angebots darstellen. Auch wenn man die Jahrgangssardinen von 2021 für reichlich verschmockt halten mag – auf dem hinreißend garnierten Röstbrot kam eine einzige zu 24 Euro – tat wiederum der gebeizte Saibling das seine, mit grüner Soße, deren feine Frische mit der Frankfurter nicht mehr viel zu tun hat, und den Schwarzwurzeln. (Die Schwarzwurzeln mochte man uns etwas maliziös als „Spargel des Winters“ anpreisen; offenbar kennen nur mehr wenige Gäste derlei delikates Gemüse.)

Der Adria-Thunfisch wird kalt mit Feige serviert. Foto: Stephan Rumpf

Die geräucherte Forelle (28) mit „Bunten Beten“ – wirklich Rote und Gelbe – fermentiertem Rettich und Forellenkaviar tat geschmacklich das ihre. Ganz entzückt war der Hecht vom Thunfisch, hauchzart geschnitten, mit Salz, Olivenöl und Bergpfeffer sowie geriebenem Daikon-Rettich. Dieses edle Tier, das aller Meere vom Aussterben bedroht ist, entwickelt in seiner frischen, rohen Beschaffenheit eine so edle Anmutung, dass man versucht wäre, das sofortige Verbot von jeglichem Dosenthunfisch zu verlangen. Bei solcher grandios schlichten Speise entwickelt das? der? „Fogosch“ seine wahre Qualität.

Nicht minder entzückt war der Hecht vom Ceviche (26). Die Weltkarriere dieses peruanischen Gerichts hat unzählige seltsame Varianten hervorgebracht, allesamt ein oft billiger Abklatsch des Originals. Das ist eine Speise, die die peruanischen Fischer am Stillen Ozean zu sich nahmen und nehmen, wenn sie nächtens zum Fang auslaufen, die nahrhaft sein muss, aber auch schmackhaft ist und wach macht: roher Fisch vom aktuellen Fang in Limettensaft, mit rohen Zwiebeln, gehackten rohen Chilischoten und Koriander. Fast alles, was sonst noch dazugedichtet wird, hat nichts damit zu tun. Im „Fogosch“ konnten wir es probieren, wie es uns dem Original am ähnlichsten scheint, schmackhaft und anregend.

Die Fischsuppe enthält ein kleines, aber vorbildliches Sortiment Fisch nebst Miesmuschel. Foto: Stephan Rumpf

Und dann noch die Fischsuppe: Auch sie eine vorbildliche Übung, nämlich ein kleines Sortiment Fisch nebst Miesmuschel, vom heißen Sud am Tisch übergossen (26), dessen Anisgrundton dem zarten Fleisch so gut tut. Alle gute Fischsuppe wird so behandelt, ein Trauerspiel sonst oft die in der Suppe schon zerfallenen Filets. Empfohlen sei allerdings nur die große Portion, die kleine hat den Charakter eines müden Witzes.

Gibt’s nichts am Fogosch auszusetzen? In einer Lokalität dieser Preiskategorie ist der völlige Verzicht auf Tischwäsche zu missbilligen. Man will ja auch kein Bistrot sein, sondern die kleine Feierstätte eines besonderen Naturgeschenks. Und dass man bei Brot und Butter voraus sich gar ein Tellerchen ausdrücklich ausbitten muss, um nicht die Krümel wie von Großmutters Resopalküchentisch aufzupicken, ist mit Chuzpe nur unzulänglich charakterisiert.

Zum Dessert wurde weißes Schokomousse mit Estragon,Trauben und gerösteten Haselnüssen gereicht. Foto: Stephan Rumpf

Ach ja, und der Wein. Es lohnt sich sehr, sich in das zu vertiefen, was dieses Haus anbietet, um sich an den Möglichkeiten zu berauschen. Die Preise freilich selbst für einen leichten Schwips erklimmen einen Horizont, der Münchens Raubritterruf untermauert. Wir waren mit Riesling und Grünem Veltliner von namhaften Winzern gut und teuer bedient, auch mit dem piemontesischen Dolcetto. Aber dass dieses Haus keinen offenen Pinot Noir zur Hand hatte, war ziemlich befremdlich, wäre dies doch der Rote, der sich fallweise am ehesten zum Fisch fügt, wie dies sonst nur die Weißen tun.

Das Fogosch, Amalienstrasse 81, Öffnungszeiten Mittwoch ab 17 Uhr, Donnerstag, Freitag 12–15 und 17–23 Uhr, Samstag 12–23 Uhr, Tel. 089/ 9442 1676, hallo@dasfogosch.de