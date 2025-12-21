Mit zwei Partnern hat Szene-Gastronom Mathias Scheffel am Lenbachplatz in den Räumen des ehemaligen „Enter the Dragon“ ein neues Asian-Fusion-Restaurant eröffnet. Der dazugehörige Nachtimbiss Yakuza Kitchen versorgt schon seit einer Weile die Nachtschwärmer bis um fünf Uhr in der Früh. Ein Gespräch über das neue Konzept und die Entwicklung des Münchner Nachtlebens.