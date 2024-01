Das Bono, eine Mischung aus italienischem Restaurant und Cocktailbar, führt auf der Leopoldstraße seit mehr als zwei Jahren ein zeitgeistiges Dasein ohne größere Auffälligkeiten, im Positiven wie im Negativen. Pizza und Pasta, Carpaccio und Tartufo, hier ein paar Trüffelchen, dort ein paar Gambas, später eine Spritz-Variante oder auch einen Gin Basil Smash; das alles in fotogenem Ambiente mit viel Samt und schwarzer Decke, die Tische um den U-förmigen Tresen drapiert.

Seit einer Weile schmückt sich das Bono auch mit einer Brunch-Karte, die wenig Wünsche offenlässt und zudem noch ein paar Cocktails einschließt: vom klassischen Mimosa, auch mit Cranberrysaft (6,50 Euro), über einen Bellini (8,50 Euro) zum Vanilla Espresso Martini (13 Euro). Das schummrige Ambiente, gemütlich und höhlenartig, mit schweren Vorhängen vor den Schaufenstern auf die Leopoldstraße, lässt die Illusion des sanften Übergangs von Nacht auf Tag zu. Genauso gut lässt es sich aber frisch und ausgeschlafen auf ein gesundes Hipsterfrühstück mit passendem Smoothie einkehren. Nur eine Reservierung schadet nicht.

Was gibt es da und was kostet es?

Eine ganz klassische Frühstücksplatte für zwei heißt natürlich Romeo und Julia und wird für 33 Euro serviert mit Graved Lachs, Wurst und Käse, zweimal Joghurt mit Früchten, zweimal Buttercroissants, Brot, Marmelade und Nutella. Eggs Benedict (16 Euro) gibt es ebenso wie French Toast (12 Euro), Spiegeleier mit Speck und Bratkartoffeln (15 Euro) oder Rühreier mit Spinat, Tomaten, Mozzarella und italienischem Landschinken (15 Euro). Wer sich etwas gönnen will, bestellt "You're My Truffle", Malzbrot mit wahlweise Spiegel- oder Rühreiern, frischem Trüffel, Grana Padano und Rucola (17 Euro).

Detailansicht öffnen Das "Avo Addicted" ist ein Malzbrot mit Frischkäse, Ei nach Wahl, Avocado und Kirschtomaten (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Auch die Pancakes im Bono sehen gut aus. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Dazu passen ein Smoothie, der in einem interessanten Gefäß serviert wird, oder auch ein klassischer Cappuccino. (Foto: Robert Haas)

"Avo Addicted" ist ein Malzbrot kommt mit Frischkäse, Ei nach Wahl, Avocado und Kirschtomaten an den Tisch (14 Euro), wahlweise auch mit Toppings wie Graved Lachs oder Feta. Und einem sehr leeren Magen kommt der "Brunch Burger" mit Irish Beef, hausgemachter Burgersauce, Cheddar und Spiegelei gelegen (14 Euro).

Natürlich dürfen auch Pancakes nicht fehlen. Sie werden mit frischen Früchten, Vanilleeis und Puderzucker serviert, oder mit Nutella, Ahornsirup oder Pistaziencreme (13 Euro). Nicht verkehrt sind auch die Smoothie-Bowls mit Acai oder Mango (10/11 Euro), die ebenso mit einer Vielfalt von Früchten verziert sind, von Drachenfrucht bis Johannisbeere.

Der Look ist toll, aber die Pancakes sind etwas teigig und hätten noch mehr Creme vertragen, die Avocado und das Ei lassen etwas Würze vermissen. Insgesamt sind die Speisen solide, wenn auch nicht sonderlich raffiniert. Das Bono wird dafür sehr vielen gerecht mit seiner Brunchkarte.

Detailansicht öffnen Das Bono ist eine Mischung aus Restaurant und Cocktailbar. (Foto: Robert Haas)

Zu trinken gibt es Smoothies und frisch gepresste Säfte, natürlich auch Kaffee. Einen Cappuccino etwa für vier Euro, Hafermilch kostet 50 Cent extra. Gratis dazu gibt es einen Hauch von exklusivem Feeling, das der Empfangsdesk vermittelt, auf den der Gast trifft, sobald er den Vorhang am Eingang beiseitegeschoben hat.

Und so mag der Tag recht grau sein, drinnen mit geschäftigem Treiben, bunten Früchten auf dem Teller und in ein Samtpolster geschmiegt kann einem das Draußen egal sein. Das Bono bereitet einen sanften Start in ein gemütliches Winterwochenende.

Bono, Leopoldstraße 74, 80802 München, Brunch am Freitag, Samstag und Sonntag von 10 bis 15 Uhr.