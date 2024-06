Von Marcelinus Sturm

Von einem Unternehmen, das den Zusatz „Seit 1700“ im Wappen führt, erwartet man sich Kontinuität und Zeitlosigkeit. Insofern war es eine gehörige Überraschung, als Dallmayr im Sommer 2023 verkünden musste, dass der Chefkoch seines Gourmetrestaurants Alois das Haus in Kürze wieder verlassen werde. Nach nicht einmal einem Jahr in München zog es den Österreicher Max Natmessnig nach New York, als Co-Chef eines Drei-Sterne-Restaurants, in dem er schon mal gearbeitet hatte und wo er auch seine Frau kennengelernt hatte. Schön für ihn, aber schade fürs Münchner Publikum. Denn was er hier bei seinem Gastspiel gezeigt hatte, war ganz großes Theater gewesen.