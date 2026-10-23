Was geschieht eigentlich in einem Sternelokal, wenn der Küchenchef geht? Lukas Spendler vom „1804“ ist das passiert. Ein Gespräch mit dem Löwenbräu-Festzeltwirt über die hektische Suche nach einem Nachfolger, über eine geplatzte Zusage und die neue Doppelspitze.

Was war die Freude groß, als das Restaurant der Wiesnwirte-Familie Spendler, das „1804“ in der Hirschau mitten im Englischen Garten, zum ersten Mal 2025 mit einem Michelin-Stern bedacht wurde. Erkocht hatte ihn Küchenchef Lukas Adebahr mit seinem Team. Wer damals dort war, hätte sich eines nie vorstellen können: dass Adebahr 2026, nachdem sein Kochstil erneut ausgezeichnet worden war, den Arbeitgeber wechseln würde. Er will künftig mit dem Münchner Drei-Sterne-Koch Tohru Nakamura zusammenarbeiten.