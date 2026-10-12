Es sollte auch Preise für Preisverleihungsmomente geben. Zum Beispiel den Preis für den berührendsten Augenblick. Am Sonntagabend im Residenztheater hätte eine Jury eine große Auswahl gehabt. Einen Kandidaten hat dabei Manfred Zapatka geliefert. Der 84-jährige Schauspieler erhält den erst zum zweiten Mal verliehenen Ehrenpreis der Resifreunde. Für Zapatka ist es der erste Theaterpreis in seiner mehr als 60-jährigen Bühnenkarriere. Das ist ohnehin kaum zu glauben – und schön, dass es nun endlich geschieht. Nun steht er sehr ergriffen am Rednerpult und erklärt, warum er bis dahin gelangt ist.

Der Beruf des Schauspielers sei „so sinnlich, spannend als auch schicksalhaft“, sagt Zapatka. „Man weiß eigentlich nie, was einen erwartet.“ Erst am Vorabend, bei der Premiere von „König Lear“, in der er die Titelrolle spielt, sei er aufgeregt gewesen wie noch nie. Und dann erzählt er, dass er einst in Stuttgart den Hamlet gespielt habe. „Da habe ich eine junge Frau kennengelernt und sie gefragt, ob sie mit mir einen Kaffee trinken geht.“ Seit 49 Jahren seien sie jetzt verheiratet. Zapatka blickt ins Publikum, zu seiner Frau, seine Stimme wird etwas brüchig: „Ohne dich stünde ich jetzt nicht hier. Ich danke dir.“ Im Theater ist es kurz ganz still.

Das Parkett ist gut gefüllt, als Zapatka seine Dankes- und Liebesworte spricht. Überwiegend sitzen Mitglieder der Resifreunde in den Reihen. Einmal im Jahr kommen sie an diesem Ort zusammen, weil sie bei einer Gala den Kurt-Meisel-Preis für herausragende schauspielerische und künstlerische Leistungen vergeben. Es ist eines der vielen Engagements für das Staatsschauspiel. Am Sonntag feiern sie sich zusätzlich selbst: Vor 50 Jahren wurde der Verein gegründet – mit dem Zweck, das Residenztheater finanziell zu fördern.

Für diese besondere Gala hat der musikalische Leiter Michael Gumpinger beschwingt komponiert – bis hin zum Chor-Geburtstagsständchen. Und die beiden Moderatoren Lisa Wagner und Shenja Lacher tun ebenfalls alles, damit es im Staatstheater nicht ins Staatstragende abgleitet. Kann ja bei der Zahl 50 schon mal passieren.

Die beiden Münchner Publikumslieblinge führen sehr knapp und heiter durch die Geschichte des Vereins. Dass es die Resifreunde überhaupt gebe, sei auf einen sehr einfachen Satz zurückzuführen: „Dem Kurti muss geholfen werden.“ Mit „Kurti“ war der damalige Intendant Kurt Meisel gemeint. Ausgesprochen hat ihn der CSU-Landtagsabgeordnete Roland-Friedrich Messner. Andere Bühnen, etwa die Staatsoper, hatten schon einen Förderverein, der mit Messner befreundete Kurti aber nicht. Sieben Männer schlossen sich daraufhin für die Gründung zusammen. Seit 2018 sitzt Marissa Biebl den Resifreunden vor, die erste Frau seit 1976.

Vincent Glander wurde in diesem Jahr mit dem Kurt-Meisel-Preis ausgezeichnet für seine herausragenden schauspielerischen und künstlerischen Leistungen. Foto: Stephan Rumpf

Den flotten und witzigen Ritt durch die Historie könnten Wagner und Lacher durchaus weitertreiben – allein, die Zeit ist knapp. Es soll ja auch noch um die Preisträger gehen. Um Zapatka und um Vincent Glander, der den diesjährigen Kurt-Meisel-Preis erhält. Glander, der derzeit etwa als großartiger, so trauriger wie gefährlicher Conférencier in „Cabaret“ zu sehen ist, sei ein „Ausnahmetalent“, lobt seine Laudatorin Lydia Steier, die neue Intendantin der Ruhrtriennale. Er könne so vieles, spielen, singen, komisch sein, Herzen brechen, grotesk sein.

Als Junge habe sich Glander eine Eintrittskarte für sechs Mark fürs Resi gekauft – und sich ins Theater verliebt, erzählt Steier. Es bewege sie sehr, dass er nun genau an dem Haus engagiert sei, das ihn ans Theater brachte. So wie Steier das sagt, rutscht sie schon sehr nahe an den berührenden Moment heran, der preiswürdig ist. Ebenso wie später Robert Dölle, als er eine Bewunderungsrede voller Herz und Witz auf Manfred Zapatka hält.

Der Preis für die beste Beschreibung von Vincent Glanders Lachen, das man tatsächlich niemals vergessen wird, wenn man es einmal gehört hat, gebührt aber in jedem Fall Steier: „Dein Lachen klingt wie eine Bergziege, die in Zeitlupe einen Stromschlag bekommt.“ Und genau das lässt Glander dann laut und lang hören.