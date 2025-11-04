Vielleicht muss man einfach mal mit etwas Positivem anfangen. Auch und erst recht, wenn es um die USA geht, bei denen der gleichermaßen dauerbeschallte wie durchgebrannte Kopf nur noch an Donald Trump, Verderben und Untergang denkt. Denn es gibt sie ja, die positiven Dinge. Das Klischee zum Beispiel, dass US-Amerikaner – und zwar alle – großartige Entertainer sind. Stimmt natürlich nicht immer. Aber oft genug, wie sich am Montagabend im ausverkauften Residenztheater beobachten lässt.