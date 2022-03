Zum Teil leben sie schon seit Kindesalter in Deutschland. Teils sind erst vor ein paar Tagen vor dem russischen Krieg geflohen, der das Leben in der Ukraine weiterhin unmöglich macht. Am Sonntag, 20. März, um 11 Uhr kommen die Autorin Tanya Malyarchuk, die Regisseurin Marina Schubarth, die Medien- und Kulturforscherin Oksana Lemishka und der Schriftsteller Dmitrij Kapitelman ins Residenztheater und nehmen an der Diskussionsreihe "München redet" teil, die in Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung veranstaltet wird. Unter dem Titel "Und plötzlich ist Krieg" sprechen sie über die Kultur ihres Landes, die so viel zu bieten hat und die jetzt durch die russische Aggression zerstört zu werden droht. Cathrin Kahlweit, Mittelosteuropa-Korrespondentin der SZ, moderiert die Veranstaltung. Der Eintritt zur Diskussionsreihe ist frei, jedoch besteht die Möglichkeit zu spenden.

