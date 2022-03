Von Yvonne Poppek, München

Den Tisch gibt es noch, immerhin. Auch etwa 350 Jahre nach der Uraufführung kriecht Orgon unter einem hervor, weil er dort versteckt dem Betrüger Tartuffe auf die Schliche gekommen ist. "Undertisch-Hocking" heißt das dann bei PeterLichts Molière-Überschreibung. Oder auch, wie Orgon triumphiert: "Undertischment! Denn ich saß ja under the Tisch!" Natürlich empört sich Tartuffe, er findet das "untertischig". Einige Loops lässt sich der Gag noch weiter drehen, diese Ulknudel-Parodie auf die Diskurssprache im Uni-Seminar. Die Worte und Dialoge hüpfen so wie große, bunte Strandbälle einmal hierhin, dann dorthin. Manchmal fällt einer runter, besonders weit fliegen sie nicht.

"Tartuffe oder das Schwein der Weisen" heißt dieses Spiel mit viel Oberflächenglanz und sehr viel Luft, das nun am Residenztheater zu sehen ist. Es ist eine Übernahme mit zwei Umbesetzungen vom Theater Basel, dort hatte die Inszenierung von Claudia Bauer im September 2018 Premiere und wurde zum Theatertreffen 2019 nach Berlin eingeladen. Der Kölner Musikautor PeterLicht hat von Molières Komödie nicht viel übrig gelassen, wie auch bei seinen anderen Überschreibungen. Die grobe Figurenkonstellation gibt es noch, aber der Plot läuft anders. Tartuffe ist nicht der religiöse Heuchler, dem Orgon trotz der Warnungen seiner Familie verfällt. "Tüffi", wie er hier heißt, ist ein Sex-Schamane, der seine monströse Faszination daraus bezieht, dass er sich als Schwein tarnt. Für "Orgi" gibt es nämlich nichts Langweiligeres als diese "Okaybürger" in ihren "Okayschläppchen", die mit ihren "Okayhandlungen" einen "Okayreigen" bilden. Da passiert nichts. Da braucht es einen "Tüffi", der mit seiner "Tüffi School of Ausstülpung und innerem Frieden" und seinem "Penisweg" ordentlich Schwung in Orgons "connectete soziale Skulptur" bringt. Am Ende allerdings wollen alle ihr altes Leben zurück, quasi zurück in die Okayschläppchen.

Detailansicht öffnen Alles nur Kunst: Immer wieder dreht sich das Bühnenbild, ist mal Palais, mal Theatergerüst. Nebendran auf dem Bildschirm werden live gefilmte Großaufnahmen gezeigt. (Foto: Birgit Hupfeld)

Dass diese nicht sehr komplexe Handlung knappe drei Stunden Aufführungsdauer benötigt, liegt nun daran, dass die Figuren permanent reden und ihren Sprach-Nonsens mit Verve über das Publikum gießen. Vanessa Rust hat sie in bonbonhafte Barockkostüme gesteckt, Andreas Auerbach hat einen dreistöckigen Palais mit vielen Türen auf die Bühne gebaut. Der wird im Laufe des Abends oft gedreht, so dass hinter der Fassade das Theatergerüst ins Blickfeld rückt. Alles nur schöner Schein also. Die Künstlichkeit der Szenerie wird noch betont, indem auf einem riesigen Bildschirm live gefilmte Szenen in Nah- und Großaufnahme zu sehen sind. Es ist eben Showtime.

Bauer hat PeterLichts Überzeichnung der Figuren auf der Bühne weitergeführt und zugespitzt. Übertriebene Mimik, Sprechchöre, stilisierte Körperhaltungen und Gesten gehören genauso dazu wie der Slapstick. Den beherrscht Florian von Manteuffel als Diva "Orgi". Er rennt gegen Türen, setzt sich mehrfach neben einen Stuhl, kämpft mit einem Klebeband. Jeder darf hier eine Karikatur zeichnen, Katja Jung die Schreckschraube, Myriam Schröder und Isabell Antonia Höckel das Sonnenschein-Blödchen, Max Rothbart den naiven Intellektuellen, Pia Händler die Alarmglocke, Thomas Lettow den Dazugehörer. Zusammengepackt geben sie die Mischung, die einen Klamauk ausmacht. Der zieht sich oft ordentlich, passiert ja nix. Dann und wann aber tun sich Schlaglichter auf fiese Wahrheiten auf.

Tartuffe ist ein versiffter Koloss

Der größte Moment gelingt zweifelsfrei, als Nicola Mastroberardino als Tartuffe auf die Bühne kommt. Er ist ein versiffter Koloss mit Schweinsmaske, bei jedem Schritt schmatzt es, statt einer Stimme schenkt ihm Henning Nierstenhöfer verzerrte Geräusche aus seiner Posaune. Er fordert Sexdienst von Orgis Frau Elmi, die ihm geflissentlich überlassen wird. Ein grotesk ekelhafter Moment. Der ist allerdings schnell wieder vorbei, der Spaß muss ja weitergedreht werden. Und gedreht. Und gedreht. Schließlich überdreht. Der Abend rattert so dahin: Molière verkürzt auf eine poppig-platte Schmunzelwelt mit Schwein. Klassisches Undertischment.