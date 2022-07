Seit knapp drei Jahren ist Andreas Beck Staatsintendant in München, die meiste Zeit im Corona-Ausnahmezustand. Was ihn umtreibt - und welche Pläne es für die neue Saison gibt.

Von Yvonne Poppek, München

Im Mai und Juni waren die Zahlen nicht so prickelnd. Rund 41 Prozent Auslastung im Residenztheater, im Marstall dafür rund 82 Prozent. Gerade im großen Haus des Staatstheaters ist zu sehen, dass das Publikum noch nicht wie vor der Pandemie zurückkommt. Staatsintendant Andreas Beck wirkt trotzdem guter Dinge. Beim Gespräch in seinem Büro redet er offen darüber, was ihn als Theaterleiter derzeit umtreibt.