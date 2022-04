Mit Trilogien am Residenztheater kennt sich Regisseur Stephan Kimmig bald sehr gut aus. Nach dem dreiteiligen Abend "Die Träume der Abwesenden" von Judith Herzberg inszeniert Kimmig nun die Kareno-Trilogie des norwegischen Literaturnobelpreisträgers und Nazi-Kollaborateurs Knut Hamsun. Im Zentrum steht der Philosoph Ivar Kareno, der im ersten Teil "An des Reiches Pforten" mit dem liberalen Bürgertum und der Demokratie hadert und sich zunehmend radikalisiert. Über sein leidenschaftliches Eintreten für seine Ideen verliert er seine Frau Elina, die erst wieder im dritten Teil ("Abendröte") mit ihm vereint ist. Hier gibt Kareno seine Ideale auf und rettet sich in die bürgerliche Welt hinüber, die er zuvor so verachtet hat. Doch bevor er diesen Wandel vollzieht, gestattet ihm Hamsun in der Mitte der Trilogie ("Spiel des Lebens"), einer anderen Frau zu verfallen. Die Trilogie verfasste Hamsun von 1895 bis 1898, also weit bevor er Anhänger nationalsozialistischer Ideen wurde. Am Residenztheater wird Max Mayer die Rolle des Ivar Kareno spielen, der sein intensives und kompromissloses Versinken in einer Rolle unter anderem in seinem Solo "Mars" gezeigt hat.

Spiel des Lebens, Premiere: Freitag, 8. April, 19.30 Uhr, Residenztheater