Mann in Turbulenzen

Der Schauspieler Nicola Mastroberardino schlendert beim Textlernen gerne durch die Stadt. In der Woche vom 16. bis zum 22. Oktober freut er sich auf den Hofgarten, die Monacensia, das Museum Brandhorst - und vielleicht noch einmal auf den Eisbach. Ein Gastbeitrag.

Eigentlich ist die Bühne sein Zuhause. Der Schweizer Schauspieler ist festes Ensemblemitglied am Residenztheater. Er kam zusammen mit Intendant Andreas Beck und einem Großteil des Ensembles aus Basel - es war eine kleine Schweizer Invasion am Max-Joseph-Platz. Doch zwischendurch zieht es ihn auch vor die Kamera. Im Oktober gibt es drei neue Folgen der ZDF-Serie "Malibu", in der Nicola Mastroberardino eine zentrale Figur spielt.