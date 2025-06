Der Marstallplatz ist an den vergangenen Tagen gemütlicher geworden. Was für das Residenztheater eine gute Sache ist, die Baustelle auf dem Max-Joseph-Platz vor dem großen Haus ist nicht nur optisch eine Herausforderung. Da ist es wundervoll, wenn wenigstens vor der kleineren Spielstätte Freude aufkommen darf. Dort steht seit dem Wochenende der „Welt/Bühne-Maibaum“, wie die stellvertretende Intendantin Ingrid Trobitz ihn liebevoll nennt. Und drum herumgruppiert sich ein winziger Biergarten. Er ist ein Treffpunkt für alle, die das „Welt/Bühne“-Festival besuchen, ein Ort, an dem sich Publikum und Künstler treffen und plaudern. Wenn das Wetter mitspielt.

Wenn es das nicht tut, gibt es natürlich auch den hübschen Marstall Salon, in dem ohnehin alles seinen Anfang und sein Ende zu nehmen scheint. So wie am Sonntag, als das Festival, finanziell gefördert von den Freunden des Residenztheaters, vom Goethe-Institut und einer privaten Stiftung, mit der Lesung von Ensemblemitglied, Autor und Fotograf Delschad Numan Khorshid begann und mit einer DJ-Party dem Plan nach enden sollte.

Das „Welt/Bühne“-Festival ist ein Festival der Theaterautorinnen und -autoren. Seit Jahren baut das Residenztheater unter Federführung von Chefdramaturgin Almut Wagner ein Netzwerk auf, indem sie internationale Künstler zu Schreibresidenzen einlädt und sie danach dauerhaft mit dem Haus und untereinander verbindet. 16 Autorinnen und Autoren sind es mittlerweile. Die meisten von ihnen sind für das Festival angereist, sind als sympathisch zusammengewachsene Gruppe wahrnehmbar, auch wenn sie aus politisch oder geografisch weit auseinanderliegenden Nationen kommen wie Iran und Israel, Ruanda, Polen, Südkorea, Chile oder den USA.

Für die Festivalgäste bedeutet die „Welt/Bühne“ eine Chance auf internationalen Austausch und neue Blickwinkel. Diese finden sie etwa in den beiden Produktionen des Staatsschauspiels im Marstall, den Uraufführungen „Das gelobte Land“ der ugandischen Autorin Asiimwe Deborah Kawe sowie „77 Versuche, die Welt zu verstehen“ mit Texten des Südkoreaners Hong-Do Lee – ein gesellschaftspolitischer Blick von Uganda auf die USA und eine ästhetische Auseinandersetzung mit der Kunstform Theater.

Das Programm ist sehr beweglich, es kennt nicht nur die Aufführungen, es gibt Künstlergespräche, szenische Lesungen, einen Audiowalk, Performance. Kleine Perlen lassen sich also finden, wie am Montag die szenische Lesung eines Textes der Georgierin Mariam Megvinyte, der von Krieg handelt, sehr rhythmisch, oft mit überraschenden Positionen aufgebaut ist. „Ha!“, so der Titel, den Regisseurin Elsa-Sophie Jach in einer kleinen, poetischen Form eingerichtet hatte und Resi-Schauspielerin Vassilissa Reznikoff mit Zartheit und Wucht auf die Marstall-Salon-Bühne zauberte.

Ebenfalls am Montag startete „Temping“, eine „Ein-Personen-Performance“ konzipiert von den US-Amerikanern Michael Yates Crowley und Michael Rau. Es ist eine sehr nahegehende Erfahrung. Die eine Person in dieser Performance ist der Zuschauer selbst. Das Setting: Der Arbeitsplatz einer Versicherungsmathematikerin, den man als „Aushilfskraft“ für etwa eine Stunde übernimmt. Hier kommt man in Kontakt mit Tabellen, in denen Menschenleben als Kundennummern gespeichert sind. Stirbt einer, wird die Datei gelöscht.

Der Zuschauer steckt hier in einer sehr realistischen Bürosituation mit Anrufen, Mails, Aufgaben und Störungen. Zugleich wird über verschiedene Mittel im Plot wie im Büro-Setting die Situation immer absurder, herzergreifender. Mehr sollte nicht verraten werden, da „Temping“ noch bis Samstag zu sehen ist. So wie übrigens auch das „Welt/Bühne“-Festival bis dahin noch läuft. Es ist eine Bereicherung für die Stadt, weit über den Marstallplatz hinaus.