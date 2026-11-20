Für Schorsch Kamerun gibt es drei Filme, die ihn „weggehauen“ haben. „Grundfilme“ nennt er sie. Das sind für den Musiker, Autor und Regisseur „Metropolis“ von Fritz Lang, „Eraserhead“ von David Lynch und „Bambi“, produziert von Walt Disney. Säße man dem Sänger der vom Punk herkommenden Hamburger Band Die goldenen Zitronen in dem Moment nicht gegenüber, in dem er das sagt, könnte man es durchaus für einen Witz halten. Der Animationsfilm mit dem niedlichen Rehkitz scheint zwischen dem ikonischen Stummfilm und dem zwischen Horror und Phantastischem pendelnden Lynch-Werk aus der Reihe zu springen. Aber Schorsch Kamerun meint es ernst.

Quasi zum Beleg zitiert er dann Stephen King. Der hatte einst erzählt, dass der erste Film, den er jemals gesehen hat, ein Horrorfilm war, nämlich: „It was Bambi.“ Disneys Werk, erschienen 1942, stellt also auch für den US-amerikanischen Horror-Autor ein initiales Werk dar. Kamerun sagt, dass die Szene, in der Bambis Mutter stirbt und dieser als Kitz zurückbleibt, immer noch schlimm und ergreifend für ihn sei. Wer den Film kennt, wird sich vermutlich dabei ertappen, diese Bilder auch nicht vergessen zu haben. Sie sind mindestens ein Schock.

Spätestens wenn Schorsch Kamerun „Bambi“ so eingeordnet hat, dürfte klar sein, dass er keinen lieblichen Abend im Marstall des Bayerischen Staatsschauspiels plant. Seine Inszenierung von „Bambi“ hat dort am Samstag, 21. November, Premiere. Staatsintendant Andreas Beck hat ihm erneut eine Regie anvertraut. Zuletzt hatte Kamerun 2023 Goethes Langgedicht „Reineke Fuchs“ inszeniert, ein toller Abend mit ebenso tollen Songs, der für ein Publikum ab dem Teenager-Alter im Programm stand.

Bei „Bambi“ ließe sich nun ein Kinderstück für das Staatsschauspiel vermuten. Und vielleicht wird es am Ende auch für alle Altersgruppen tauglich sein, sagt Schorsch Kamerun vor der Premiere. Noch allerdings ist es für Zuschauerinnen und Zuschauer ab zwölf Jahren angekündigt, als ein „Musical aus dem Wald und auf Leben und Tod“.

Ausgangspunkt für Schorsch Kamerun ist dabei der Roman des Wiener Autors Felix Salten. Aber den Film, sagt er, könne man nicht einfach ignorieren. „Man sollte keinen Anti-Bambi machen“, findet er. Salten unterscheidet sich indes in einigen Punkten von Disney, seine Geschichte ist viel weniger niedlich, vielmehr geht es um Leben und Überleben, um die Bedrohung und – das betont Kamerun im Gespräch mehrfach – um Zugehörigkeit und Ausgrenzung. Salten beschreibe eine „ultraarchaische Welt“. Der 63-jährige Regisseur entdeckt in dessen Buch etwas „Universelles“ und „Parabelhaftes“ für die Gesellschaft. Und genau deswegen interessiert es ihn.

Schorsch Kamerun brachte 2023 „Reineke Fuchs“ auf die Marstall-Bühne. Nun folgt „Bambi“. Foto: Sandra Then

Salten, geboren 1869, stammte aus einer jüdischen Familie und lebte in Wien, bis er Ende der Dreißigerjahre in die Schweiz emigrierte. Sein Werk wurde 1935 von den Nationalsozialisten in Deutschland verboten, dazu gehört auch „Bambi“. Das Buch erschien Ende 1922. Nach der Nazizeit knüpften manche Lesarten des Romans an Saltens Biografie an, in „Bambi“ wurde eine Antikriegshaltung, eine Warnung vor Faschismus und Antisemitismus entdeckt. Salten selbst hat sich dazu nie geäußert.

Für das Residenztheater hat Kamerun aus dem Roman eine Textfassung destilliert. Dabei übernimmt er Teile von Saltens Text, ändert die Sprache nicht, fügt im Grunde keinen Fremdtext hinzu, sondern kürzt nur erheblich und reduziert und abstrahiert das Personal. Drei Schauspielerinnen und drei Schauspieler werden auf der Bühne als Bambi, Bambis Mutter, als der Alte, Erzähler, Wechselreh, Läufer, Flieger und Blätter zu sehen sein.

Die Geschichte Bambis, wie er geboren wird, wie er den Überlebenskampf im Wald wahrnimmt – vom Töten und Hungern beispielsweise –, wie er seine Partnerin findet und die größte Gefahr, den Menschen mit seinem Gewehr kennenlernt, all das ist auch im Marstall zu sehen. Auch Saltens hübsche Naturbeschreibung vom sterbenden Herbstlaub oder die langsame Staffelübergabe von Bambis Vater (der Alte) an Bambi bleiben in Schorsch Kameruns Inszenierung erhalten.

„Die Existenz ist ständig bedroht.“

Deklariert ist „Bambi“ trotzdem als „gefährliche Revue“. Und das liegt eben daran, dass Kamerun die Unsicherheit herausarbeiten will. „Die Existenz ist ständig bedroht. Das ist etwas sehr Heutiges“, sagt er. Einen konkreten Bezug zu den Problemen und Krisen der Gegenwart will der Regisseur aber nicht herstellen. Auf der Bühne wird ein abstrakter Wald zu sehen sein, das Ensemble spielt Tiere (oder Blätter). Also keine aktuellen Nachrichtenbilder, keine Uniformen oder Gesichter und Texte von Politikern überlagern die Szenerie.

Aber ganz bei Felix Salten und „Bambi“ bleibt Kamerun dann doch nicht: Für seine Inszenierung hat er Liedtexte geschrieben, die Komposition übernimmt Masha Qrella. In den Texten geht es beispielsweise um Verschiedenheit. „Doch die Welt, sie bleibt verprellt, / Wo Begrenzung sie befällt. / Oh, Verschiedenheit, du Kunst, / Weckst in uns die tiefe Gunst“, heißt es darin etwa. Die gesellschaftspolitischen Themen kommen hier deutlich zum Tragen.

Kamerun dichtete auch über „Frühe Furcht“ oder „Deutscher Wald“ und anderes. Qrella mache daraus Popsongs. Sie habe die Gabe, subtil und gleichzeitig klar in ihrer Musik zu sein, sagt Kamerun. Er muss es wissen, mit der Berliner Musikerin hat er schon gearbeitet, und einen Tag vor der Premiere erscheint ein gemeinsames Album der beiden mit dem Titel „Abteilung Blühende Landschaften“. Sie nennen sich hier Kamerun Qrella Group. Ein Song aus „Bambi“ ist auf dem Album zu hören, nämlich „Verschiedenheit“. Vielleicht eine schöne Möglichkeit, sich auf „Bambi“ im Marstall, auf diese „gefährliche Revue“ einzustimmen.

„Bambi. Musical aus dem Wald und auf Leben und Tod“, nach dem gleichnamigen Roman von Felix Salten, Premiere: Samstag, 21. November, 20 Uhr, Marstall