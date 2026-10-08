Manfred Zapatka winkt ab. „Och ja“, sagt er nur, als er die Glückwünsche entgegennimmt. Gratulieren kann man dem Schauspieler mehrfach, den die Münchner schätzen, seit er zu Dieter Dorns Zeiten an den Kammerspielen im Ensemble war. Am 12. Oktober wird er mit dem Ehrenpreis der Resifreunde bei einer Gala ausgezeichnet. Es ist der erste Theaterpreis, den Zapatka in seiner mehr als 60-jährigen Bühnenkarriere erhält. Tags zuvor hat er im Residenztheater mit einer der ganz großen Rollen Premiere, mit Shakespeares König Lear. Und da ist noch etwas: Am 2. Oktober 1942 wurde er in Bremen geboren, im niedersächsischen Cloppenburg wuchs er auf. Seinen 84. Geburtstag verbrachte er vormittags mit einer Probe. Am Nachmittag hat sich Manfred Zapatka Zeit genommen für dieses Interview, natürlich im Resi, in der Bar „Zur Schönen Aussicht“.