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Schauspieler Manfred Zapatka„Ich mache das wie Molière, der ist auf der Bühne gestorben“

Lesezeit: 6 Min.

Manfred Zapatka ist am 2. Oktober 84 Jahre alt geworden. Den Tag hat er überwiegend im Theater verbracht.
Manfred Zapatka ist am 2. Oktober 84 Jahre alt geworden. Den Tag hat er überwiegend im Theater verbracht.
Foto: Stephan Rumpf

Ein Leben ohne das Theater kann sich der Schauspieler Manfred Zapatka nicht vorstellen. Im Residenztheater spielt der 84-Jährige nun den König Lear. Ein Gespräch über Quälerei und Berufung.

Interview von Yvonne Poppek

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Manfred Zapatka winkt ab. „Och ja“, sagt er nur, als er die Glückwünsche entgegennimmt. Gratulieren kann man dem Schauspieler mehrfach, den die Münchner schätzen, seit er zu Dieter Dorns Zeiten an den Kammerspielen im Ensemble war. Am 12. Oktober wird er mit dem Ehrenpreis der Resifreunde bei einer Gala ausgezeichnet. Es ist der erste Theaterpreis, den Zapatka in seiner mehr als 60-jährigen Bühnenkarriere erhält. Tags zuvor hat er im Residenztheater mit einer der ganz großen Rollen Premiere, mit Shakespeares König Lear. Und da ist noch etwas: Am 2. Oktober 1942 wurde er in Bremen geboren, im niedersächsischen Cloppenburg wuchs er auf. Seinen 84. Geburtstag verbrachte er vormittags mit einer Probe. Am Nachmittag hat sich Manfred Zapatka Zeit genommen für dieses Interview, natürlich im Resi, in der Bar „Zur Schönen Aussicht“.

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