Von Yvonne Poppek

So richtig gerne würde man mit Lukas Rüppel nicht tauschen wollen. Nicht an diesem Montagabend Anfang April im Cuvilliéstheater. Der Schauspieler liegt irgendwann zur Mitte der Inszenierung an der Bühnenrampe, Blick nach oben, Kopf zum Publikum. Eigentlich harmlos, doch nur ein paar Momente zuvor sind einige Bühnenbildelemente krachend zu Boden gegangen. Sie gehörten zu der Kulisse, die jetzt so ziemlich genau über Rüppel im Schnürboden schweben müsste. Das stört aber das Spiel auf der Bühne erstaunlich wenig, es läuft nämlich einfach weiter.