Früher, da war Tremens mal wer. Als Chief Executive Officer im Silicon Valley. Als Tech-Mogul. Und er hatte eine Vision. Von einer Welt, in der es keinen Staub gibt, keine Luft, keine Verschmutzung. Von einem lebendigen Ozean kollektiver Empfindung, mit dem zehntausende Menschen ihre Sinne verbinden und in dem jede Erfahrung zu einer gemeinsamen wird. Und jetzt? Ist davon nur eine Ruine übrig. Tremens lebt in einem Loch, aus dem er mit einer mit Karotten gefüllten Plastiktasche kriecht. Er trägt eine schwarze Kapuzenjacke, Jeans und Badelatschen. Und er monologisiert, nein, jetzt spricht er mit uns, die wir mit Kopfhörern im Café „Zur schönen Aussicht“ im ersten Stock des Münchner Residenztheaters sitzen.