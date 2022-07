Das Residenztheater verabschiedet sich mit der Happening-Gala "All together now!" in die Sommerpause, unter anderen mit Schorsch Kamerun und den Kessler-Zwillingen.

Kurz vor Schluss sollen noch einmal alle zusammenkommen. Nach einer disparaten Spielzeit mit vielen Beschränkungen, Verschiebungen, Umbesetzungen verabschiedet sich das Residenztheater am Freitag und Samstag, 22. und 23. Juli, mit einer "möglichst grundgemeinsamen Bühnenfeier" in die Sommerpause. Die Happening-Gala "All together now!" hat der Hamburger Autor, Regisseur und Musiker - unter anderem ist er Sänger der Goldenen Zitronen - Schorsch Kamerun eingerichtet. An dem Abend sind neue Songs seiner Band Raison zu hören, Teile des Ensembles treten auf. Und Kamerun lädt weitere Musiker ein wie die Münchner Rapperin Queen Lizzy und die Sopranistin Juliana Zara. Auch die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen kommen auf die Bühne, wollen diesmal jedoch nicht tanzen, aber dafür singen.