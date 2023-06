Von Susanne Hermanski

Manche Harlachinger wundern sich: Warum lässt der Freistaat das ausrangierte Probengebäude des Gärtnerplatztheaters in ihrer Nachbarschaft (Harthauser Straße 48) eigentlich abreißen und baut fürs Residenztheater ein neues an anderer Stelle (Hohenlindener Straße 6) in München? Die Antwort ist vermutlich in ihrem Sinne: unter anderem mit Rücksicht auf die Anwohner. Denn was aufs erste vielleicht widersinnig klingt, ist bei genauerer Betrachtung leicht zu erklären.

Das Residenztheater, genauer gesagt das Bayerische Staatsschauspiel mit seinen drei Bühnen (Resi, Cuvilliestheater und Marstall), brauchte nicht nur größere Flächen zum Proben als die Kollegen vom Staatstheater am Gärtnerplatz. Es zieht an den Standort in Steinhausen auch noch seine sämtlichen Werkstätten um. In der Folge gibt es dort künftig unter anderem viel Lkw-Verkehr. In einem Gewerbegebiet gleich neben der Autobahn, die zudem idealerweise das Kulissenlager in Poing mit dem Innenstadtstandort verbindet, ist solcher Rummel aber sehr viel besser zu verkraften.

Das Gärtnerplatztheater selbst probt seit der Sanierung des historischen Gebäudes wieder in Münchens Zentrum. Deswegen wurde die alte, sehr schlichte Probenhalle in Harlaching auf dem Grund des Freistaats nicht mehr genutzt. Nach verschiedenen Überlegungen für andere Nutzungen entschied man sich, Wohnungen für Staatsbedienstete an der Stelle zu errichten. Auch die werden dringend benötigt in München.

Laut Auskunft des Bauamts, wird die Stadiba auf der Liegenschaft insgesamt rund 80 Wohnungen realisieren. Die Baugrube soll noch Ende 2023 ausgehoben werden, mit den Hochbauarbeiten wird voraussichtlich Mitte 2024 begonnen.