Es gibt diese grausame Situation, von der der Rettungstaucher erzählt. Ein Flüchtlingsboot ist vor Lampedusa gekentert, mehrere Menschen treiben im Wasser. Der Retter muss sich entscheiden, wem er hilft: den drei Menschen, die vor ihm ertrinken, oder einer Mutter mit ihrem Kind fünf Meter weiter. Die Lösung ist nüchtern: "Drei Leben sind ein Leben mehr." Der italienische Autor Davide Enia hat für seinen Romanbericht "Schiffbruch vor Lampedusa" Flüchtlinge und Retter befragt und solche Schilderungen aufgenommen. Aus dem Buch entwickelte er den Theatermonolog "Finsternis". Nora Schlocker hat diesen im Lockdown Anfang 2021 für den Stream inszeniert, einfühlsam besetzt mit Robert Dölle. Ein wichtiger Text, der an das erinnert, was so leicht aus dem Blick gerät. Am Donnerstag,12. Mai, kommt die Live-Inszenierung nun im Residenztheater heraus. Zwei Tage später geht es in einer weiteren Premiere, diesmal im Marstall, ebenfalls ums Überleben auf hoher See, wenn auch in einem anderen Zusammenhang: Autor und Regisseur Alexander Eisenach hat sich den historischen "Schiffbruch der Fregatte Medusa" von 1816 vorgenommen.

"Finsternis", Premiere am Donnerstag, 12. Mai, 20 Uhr, Residenztheater; "Der Schiffbruch der Fregatte Medusa", Premiere am Samstag, 14. Mai, 20 Uhr, Marstall