Es beginnt mit einer Entschuldigung: „Der Untertan / mal wieder / es tut uns leid / wir müssen ihn euch zeigen.“ Die sechsköpfige Girlgroup, die an der Rampe im Cuvilliéstheater steht, stößt die Zeilen chorisch heraus, in jedem Gesicht klebt ein ironisches Glamour-Grinsen, optisch gerahmt von modischen Vokuhila-Frisuren, die Körper stecken in Haut-Couture-mäßig interpretierten Brautkleidern. Frauenpower für eine Männerstory. So hebt der Abend an, der diesen „Untertan“ ins Licht zerren will. Die Zeit, sie gebietet es wohl.

Heinrich Mann schrieb seinen Roman „Der Untertan“, kurz bevor 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach. Seine zentrale Figur ist der Opportunist und Machtmensch Diederich Heßling, der in einem autoritären System zum Nationalisten, Kaisertreuen und Demokratiezersetzer wird. Durch Verleumdung und politische Intrigen schwingt sich der Papierfabrikant nach und nach zum mächtigsten Mann in der Provinzstadt Netzig auf. „Jeder Mensch muss über sich einen haben, vor dem er Angst hat, und einen unter sich, der vor ihm Angst hat“, lautet einer der Glaubenssätze aus Heinrich Manns grandioser, satirischer Zeitbeobachtung. Dem „Untertan“ attestierte sein Bruder Thomas Mann einmal „vollendete Prophetie“.

„Persona“ am Münchner Volkstheater : Die vielen Ichs im Du Ingmar Bergman erzählt in „Persona“, von zwei Frauen, die sich immer mehr gleichen. Am Münchner Volkstheater setzt Sophie Glaser den Film von 1966 bildstark auf der Bühne um. Kritik von Yvonne Poppek ...

Es ist nicht verwunderlich, dass ein solcher Stoff in einer Zeit, in der Rechtspopulisten an Zustimmung gewinnen, für die Bühne interessant ist. Das Residenztheater hat die Saison schon mit zwei Inszenierungen eröffnet, die auf Texten aus der Zeit des heraufziehenden Nationalsozialismus basieren. Nun also einer, der den Ersten Weltkrieg vorausahnen lässt.

Hausregisseur Alexander Eisenach hat Manns „Untertan“ für die Bühne bearbeitet. Aus den rund 500 Seiten hat er eine clever handhabbare Spielfassung erstellt, die Vorgänge und Figuren nicht genau wiedergeben will, sondern Motive konzentriert, solche wie toxische Männlichkeit gepaart mit einem Minderwertigkeits-, ja Angstgefühl vor Frauen, aus Eigeninteresse motivierte politische Handlungen, Obrigkeitshörigkeit, Würdelosigkeit.

Lukas Rüppel (Mitte) spielt den Opportunisten Diederich Heßling. (Foto: Birgit Hupfeld)

All das könnte gewaltig aufs Gemüt drücken, aber Eisenach malt nicht gerne in Grau. Er ist einer, der die Überzeichnung bis an den Kipppunkt führen kann, an dem sie noch lustig, aber noch nicht lächerlich ist. Dafür hat er auch den passenden Spieler, Lukas Rüppel, er ist sein großartiger Diederich Heßling. Rüppel kann das zusammenbringen, dass man Diederichs ekelhafte Beflissenheit abstoßend findet und gleichzeitig staunt, darüber lacht, hadert. Wenn er sich am Anfang noch als Kind im rosafarbenen Matrosenanzug (Kostüme: Claudia Irro) an der Züchtigung mit der Peitsche durch den Vater aufgeilt, hat Rüppel ihn schon herausgeschält, den Opportunisten mit einem sexualneurotischen Verhältnis zur Macht.

Die übrigen Figuren hat Eisenach auf sechs Schauspielerinnen verteilt; sie alle sind top. Bei Eisenach glänzen sie damit, was oftmals auf der Bühne noch Männern vorbehalten ist: Sie dürfen witzig sein. Isabell Antonia Höckel stellt dem Diederich eine herrlich kecke Ehefrau zur Seite, Nicola Kirsch steuert den national gesinnten Pfarrer bei und Hanna Scheibe einen Eiferer-Staatsanwalt. Carolin Conrad darf sich mal als Lehrer aufplustern, mal als Diederichs demokratischer Gegenspieler provozieren lassen, Myriam Schröder ist mal peinliche Mutter, mal schnoddriger Richter und Lisa Stiegler wiegelt mal als Arbeiterführer auf, mal lässt sie sich als junge Frau von Diederich verführen.

Viele kurze Szenen, wie hier jene um die Burschenschaftler und ihre Gesinnung, ergeben zusammen einen Bilderrausch. (Foto: Birgit Hupfeld)

Die Begegnungen mit diesen und anderen Figuren zeichnet sehr rasant Diederichs Aufstieg nach. Von Anfang an bleibt dabei kein Zweifel, wo das hinführen wird. Erinnert doch das Kirchengerippe, das Daniel Wollenzin auf die Bühne stellen ließ, an die kriegszerstörte Berliner Gedächtniskirche. Lichtkünstlerin Verena Mayr taucht sie oft in herrliches Licht, eine bessere Welt erwächst trotzdem nicht. Eisenach bleibt bei der Erkenntnis, dass dieser Untertanen-Mensch sich nicht verändern wird. Er ist wieder da, komisch.

So folgt man dem spielfreudigem Ensemble, lässt sich von Benedikt Brachtels und Sven Michelsons Kompositionen durch die raschen Szenenwechsel, großformatigen Videoprojektionen und Ideen treiben. Schule, Muttergeplänkel, Diederich und die erste Liebe, Incel-Männer-Dialog, Burschenschaftsbesäufnis, vieles kommt, greift nahtlos ineinander.

Das geschieht atemlos, kurzweilig, immer was geboten, immer ein Spaß. Trotzdem wird diese Satire nie so beißend, dass die Girlgroup sich eingangs hätte entschuldigen müssen. „Der Untertan“ ist ein wilder Bilderrausch ohne anschließenden Grübelkater.