Die Hasskommentare auf Facebook kamen schnell. Mehr als 70 Reaktionen zählte Delschad Numan Khorschid in der ersten Stunde, nachdem die Süddeutsche Zeitung das Porträt über ihn gepostet hatte. Der Artikel, erschienen im Dezember 2025, erzählt seine Geschichte, wie er als 17-Jähriger allein aus dem Irak floh, nach Deutschland kam, sich selbst Lesen und Schreiben beibrachte. Heute ist er Schauspieler am Residenztheater, Autor und bildender Künstler. Sein Buch „Nirgendwo ist mein Zuhause“ wurde mehrfach ausgezeichnet, seine Kunst stellt er gerade unter dem Titel „Zehn Leben“ in der Villa Stuck aus. Auf die Angriffe bei Facebook reagierte Khorschid mit einem Stück: „Ich. Und was ihr daraus macht“. Beim Festival „Welt/Bühne“ am Residenztheater wird es am 23. Juni zu sehen sein.