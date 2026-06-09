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Rassismus in sozialen Medien77 Hasskommentare in einer Stunde – nur, weil im Artikel „Flüchtling“ stand

Lesezeit: 6 Min.

Delschad Numan Khorschid ist Schauspieler, Fotograf und bildender Künstler. Seit 2019 ist er Ensemblemitglied des Bayerischen Staatsschauspiels.
Delschad Numan Khorschid ist Schauspieler, Fotograf und bildender Künstler. Seit 2019 ist er Ensemblemitglied des Bayerischen Staatsschauspiels. Catherina Hess

Wie geht man mit rassistischen Äußerungen auf Facebook um? Der Schauspieler Delschad Numan Khorschid hat einen Weg gefunden: Er schrieb ein Stück darüber.

Interview von Yvonne Poppek

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Die Hasskommentare auf Facebook kamen schnell. Mehr als 70 Reaktionen zählte Delschad Numan Khorschid in der ersten Stunde, nachdem die Süddeutsche Zeitung das Porträt über ihn gepostet hatte. Der Artikel, erschienen im Dezember 2025, erzählt seine Geschichte, wie er als 17-Jähriger allein aus dem Irak floh, nach Deutschland kam, sich selbst Lesen und Schreiben beibrachte. Heute ist er Schauspieler am Residenztheater, Autor und bildender Künstler. Sein Buch „Nirgendwo ist mein Zuhause“ wurde mehrfach ausgezeichnet, seine Kunst stellt er gerade unter dem Titel „Zehn Leben“ in der Villa Stuck aus. Auf die Angriffe bei Facebook reagierte Khorschid mit einem Stück: „Ich. Und was ihr daraus macht“.  Beim Festival „Welt/Bühne“ am Residenztheater wird es am 23. Juni zu sehen sein.

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Porträt des Schauspielers und Autors Delschad Numan Khorschid
:„Ich wusste: Wenn ich bleibe, sterbe ich“

Mit 17 floh Delschad Numan Khorschid vor Folter und Tod aus Irak nach Deutschland. Allein, fast zwei Jahre lang. Heute ist er Schauspieler am Residenztheater, Künstler und Autor.  Eine unglaubliche Geschichte vom Überleben und von Träumen, die Wirklichkeit werden.

SZ PlusVon Yvonne Poppek

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