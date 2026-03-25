„Bernarda Albas Haus“ war gerade erst zum Berliner Theatertreffen 2025 eingeladen. Katie Mitchells Inszenierung des 1936 geschriebenen Dramas am Schauspielhaus Hamburg hatte es unter die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen des vergangenen Jahres geschafft. Es ist eine Inszenierung, deren Eindringlichkeit sich auch überträgt, wenn man nur die Fernseh-Aufzeichnung in der 3sat-Mediathek anschaut (noch bis 3. Mai verfügbar).

In München wird es von diesem Donnerstag, 26. März, an eine neue Inszenierung von „Bernarda Albas Haus“ geben. Es ist eine, mit der sich einige Erwartungen verknüpfen lassen – bis zu Theatertreffen-Träumen. Rieke Süßkow wird den Text des spanischen Autors Federico García Lorca auf die Bühne des Cuvilliéstheaters bringen. Zweimal wurde die 1990 geborene Regisseurin bereits zum Theatertreffen eingeladen, 2023 mit der Uraufführung „Zwiegespräch“ von Peter Handke am Burgtheater Wien, 2024 mit „Übergewicht, unwichtig: Unform“ von Werner Schwab am Staatstheater Nürnberg.

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Grundsätzlich hätte man auch ihrem Abend „Eines langen Tages Reise in die Nacht“, ebenfalls aus Nürnberg von 2024, eine Einladung gewünscht. In jedem Fall hat Süßkow mit ihren bisherigen Arbeiten die Erwartungen hochgeschraubt. Nun also „Bernarda Albas Haus“.

Rieke Süßkow probt am Bayerischen Staatsschauspiel ausschließlich mit Schauspielerinnen. Das liegt natürlich am Text, als Personal hat Lorca nur Frauen vorgesehen, bisweilen huschen trotzdem in den Inszenierungen Männer über die Bühne, etwa auch bei Katie Mitchell. Bei Süßkow wird das nicht der Fall sein. Die Regisseurin ist noch etwas radikaler: Bei ihr fliegt auch aus dem gesprochenem Text der Mann raus. Denn: „Ich will nicht, dass es wieder um einen Mann auf der Bühne geht“, erzählt sie wenige Tage vor der Premiere.

In Lorcas Text, den er nur zwei Monate vor seiner Ermordung fertigstellte, geht es um Bernarda und ihre fünf Töchter. Nach dem Tod ihres zweiten Mannes verhängt die Mutter eine strenge, achtjährige Trauer, die für die Töchter letztlich Isolation bedeuten. Nur die älteste Tochter aus erster Ehe, die mit einem Erbe ausgestattet ist, darf sich verloben. Ihr Auserwählter ist Pepe, auf den sich fortan die Sehnsüchte aller projizieren, was in der Katastrophe endet.

„Wir haben uns sehr stark von der Vorlage entfernt“, sagt Süßkow. Pepe hat sie aus dem Text gestrichen. Für sie geht es bei Lorca generell um Sehnsüchte und nicht um die Sehnsucht nach einem Mann. Süßkow interessiert sich dafür, wie ein patriarchales System von einer Mutter weitergetragen wird, für hermetische Strukturen und dafür, dass – egal, wie hermetisch ein System geschlossen ist – es immer Menschen gibt, die den Freiheitsgedanken in sich tragen.

„Wir haben uns sehr stark von der Vorlage entfernt“, sagt Regisseurin Rieke Süßkow zu ihrer Inszenierung des Stücks. Stephan Thierbach

In der deutschen Übersetzung von Hans Magnus Enzensberger umfasst „Bernarda Albas Haus“ rund 50 Seiten. „Ich bin mit 30 Seiten zur ersten Probe gekommen und habe gesagt, mindestens 15 Seiten fallen noch raus“, erzählt Süßkow. Diese sehr klare Ansage spiegelt wider, wie streng die Regisseurin an ihre Inszenierungen herangeht. Sie sind meist einem formalen Prinzip unterworfen, das sie am liebsten in 70 bis 75 Minuten strikt durchzieht.

Dabei existiert eine leitende Idee, die nach der Lektüre intuitiv und dann durch weitere Analyse entstanden zu sein scheint. In „Übergewicht, unwichtig: Unform“ ließ sie die Wirtshausgesellschaft zu Automatenfiguren werden, in „Eines langen Tages Reise in die Nacht“, ein Stück, in dem permanent geredet wird, nahm sie den Figuren den kompletten Text weg und ersetzte ihn durch zugeordnete Instrumente. Für „Bernarda Albas Haus“ hat sie auch einen leitenden Gedanken, den des „bewegten Stillstands“.

Mit Bühnenbildnerin Marlene Lockemann hat sie sich etwas ausgedacht, das dem entspricht. So viel sei verraten: Es werden Fließbänder eingesetzt. Auf diesen werden die Figuren bewegt, unter anderem die Titelfigur Bernarda Alba, die von Katja Jung gespielt wird. Das ist eine vielversprechende Besetzung, was auch für die restlichen Rollen gilt. Rieke Süßkow, mittlerweile Hausregisseurin am Volkstheater Wien, drückt das zum Ende ihrer Münchner Probenphase so aus: „Am Residenztheater zu arbeiten, ist eine tolle Gelegenheit, weil es so tolle Frauen im Ensemble gibt.“ Und das ist naturgemäß ideal für einen Abend ohne Männer.

Bernarda Albas Haus, Premiere: Donnerstag, 26. März, 19.30 Uhr, Cuvilliéstheater