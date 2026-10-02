Rosa ist die Klischee-Farbe für Mädchen. Rosafarben ist die plüschige Bühne von Marie Caroline Rössle, eine lange Rampe, die sich in ein klaustrophobisches Zimmer zusammenklappen lässt. Rosa ist auch die Farbe von frischem Fleisch, von jungen Körpern, zarter Haut. Im Cuvilliéstheater reißt bei der Uraufführung von „Bye Bye Lolita“ eine Landschaft der Unschuld, Verletzbarkeit und Intimität auf – und mit ihr die Geschichte der zwölfjährigen Dolores Haze, die von ihrem Stiefvater Humbert Humbert sexuell missbraucht wird.
„Bye Bye Lolita“ am ResidenztheaterLolita ist keine Bumsphantasie
Lesezeit: 3 Min.
Mit „Bye Bye Lolita“ bringt das Residenztheater das Thema Missbrauch auf die Bühne des Cuvilliéstheaters. Regisseurin Nora Schlocker macht dabei klar, um welche zarten Menschen es geht – und wem die Scham gehört.
Kritik von Yvonne Poppek
Lesen Sie mehr zum Thema