Mit „Bye Bye Lolita“ bringt das Residenztheater das Thema Missbrauch auf die Bühne des Cuvilliéstheaters. Regisseurin Nora Schlocker macht dabei klar, um welche zarten Menschen es geht – und wem die Scham gehört.

Fünf tolle Schauspielerinnen sind Lolita. Sie machen sehr deutlich: „Ich bin nicht das mit den Beinen baumelnde Mädchen, nicht eure geile heimliche Bumsphantasie.“

Rosa ist die Klischee-Farbe für Mädchen. Rosafarben ist die plüschige Bühne von Marie Caroline Rössle, eine lange Rampe, die sich in ein klaustrophobisches Zimmer zusammenklappen lässt. Rosa ist auch die Farbe von frischem Fleisch, von jungen Körpern, zarter Haut. Im Cuvilliéstheater reißt bei der Uraufführung von „Bye Bye Lolita“ eine Landschaft der Unschuld, Verletzbarkeit und Intimität auf – und mit ihr die Geschichte der zwölfjährigen Dolores Haze, die von ihrem Stiefvater Humbert Humbert sexuell missbraucht wird.