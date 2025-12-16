Es ist eine Premiere: Sigi Zimmerschied übernimmt im Residenztheater die Rolle des Brandner Kaspar. Das gab das Bayerische Staatsschauspiel in einer Pressemitteilung bekannt. Damit steht der 1953 in Passau geborene Kabarettist und Schauspieler erstmals in einer Rolle auf der Residenztheater-Bühne. Die „Geschichtn vom Brandner Kaspar“ hatten im Juni 2025 Premiere , der Text nach Motiven von Franz von Kobell stammt von Franz Xaver Kroetz, Philipp Stölzl inszenierte.

Als Brandner Kaspar trat zunächst Günther Maria Halmer auf, der derzeit allerdings pausiert. Zuerst rückte Felix von Manteuffel in dieser Rolle nach, nun auch Zimmerschied. Die beiden werden sich abwechseln in der Rolle der Titelfigur, die den Tod beim Kartenspielen betrügt und ihm unter Zuhilfenahme von jeder Menge Kirschgeist ein paar zusätzliche Lebensjahre abringt.

Die ersten Auftritte wird Sigi Zimmerschied am 24. und 25. Januar sowie am 24. und 25. Februar absolvieren. Karten gibt es vom 30. Dezember an im Vorverkauf.