Zum Hauptinhalt springen

ResidenztheaterSigi Zimmerschied spielt den Brandner Kaspar

Sigi Zimmerschied wird im Januar 2026 erstmals in einer Inszenierung im Residenztheater auftreten.
Sigi Zimmerschied wird im Januar 2026 erstmals in einer Inszenierung im Residenztheater auftreten. (Foto: Franziska Schrödinger)

Der Kabarettist und Schauspieler Sigi Zimmerschied übernimmt am Residenztheater die Rolle des Brandner Kaspar. Es ist seine erste Rolle auf der Bühne des Staatsschauspiels.

Von Yvonne Poppek

Es ist eine Premiere: Sigi Zimmerschied übernimmt im Residenztheater die Rolle des Brandner Kaspar. Das gab das Bayerische Staatsschauspiel in einer Pressemitteilung bekannt. Damit steht der 1953 in Passau geborene Kabarettist und Schauspieler erstmals in einer Rolle auf der Residenztheater-Bühne. Die „Geschichtn vom Brandner Kaspar“ hatten im Juni 2025 Premiere, der Text nach Motiven von Franz von Kobell stammt von Franz Xaver Kroetz, Philipp Stölzl inszenierte.

Als Brandner Kaspar trat zunächst Günther Maria Halmer auf, der derzeit allerdings pausiert. Zuerst rückte Felix von Manteuffel in dieser Rolle nach, nun auch Zimmerschied. Die beiden werden sich abwechseln in der Rolle der Titelfigur, die den Tod beim Kartenspielen betrügt und ihm unter Zuhilfenahme von jeder Menge Kirschgeist ein paar zusätzliche Lebensjahre abringt.

Die ersten Auftritte wird Sigi Zimmerschied am 24. und 25. Januar sowie am 24. und 25. Februar absolvieren. Karten gibt es vom 30. Dezember an im Vorverkauf.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Toni Morrisons „Rezitativ“ im Marstall
:Theater über das Schwarz-Weiß-Denken

Miriam Ibrahim inszeniert im Marstall „Rezitativ“, eine Erzählung von Toni Morrison, als kluges Spiel, das an unseren Gewissheiten rüttelt und zum Kern unseres Wesens vordringt.

Kritik von Christian Jooß-Bernau

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite