Zum allerletzten „Tatort“ des Münchner Kommissar-Duos Batic und Leitmayr hat Staatsintendant Andreas Beck ein besonderes Verhältnis. Nicht nur, weil Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl dafür im Residenztheater drehten, sondern, weil es ihm auch zeigt, wie schnell die Zeit vergeht und wie lange im Gegensatz dazu Bauprojekte dauern. Die Dreharbeiten fanden im Sommer 2024 im Residenztheater statt. Parallel dazu wurde begonnen, die Rufleitungen im Haus zu verlegen. Beides wäre sich fast in die Quere gekommen, wenn das Filmteam nicht erst am Abend gearbeitet hätte, erzählt der Staatsintendant.