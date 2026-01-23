Zum allerletzten „Tatort“ des Münchner Kommissar-Duos Batic und Leitmayr hat Staatsintendant Andreas Beck ein besonderes Verhältnis. Nicht nur, weil Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl dafür im Residenztheater drehten, sondern, weil es ihm auch zeigt, wie schnell die Zeit vergeht und wie lange im Gegensatz dazu Bauprojekte dauern. Die Dreharbeiten fanden im Sommer 2024 im Residenztheater statt. Parallel dazu wurde begonnen, die Rufleitungen im Haus zu verlegen. Beides wäre sich fast in die Quere gekommen, wenn das Filmteam nicht erst am Abend gearbeitet hätte, erzählt der Staatsintendant.
Münchner Historie75 Jahre Residenztheater: Eine Bühne für die Demokratie
Lesezeit: 7 Min.
1948 beschloss der Bayerisches Landtag, ein neues Residenztheater zu bauen. Die Aufgabe, dem Volke Besinnung und Freude zu bringen, ist dieser Bühne geblieben. Die Geschichte eines großen Hauses.
Von Yvonne Poppek
Porträt des Schauspielers und Autors Delschad Numan Khorschid:„Ich wusste: Wenn ich bleibe, sterbe ich“
Mit 17 floh Delschad Numan Khorschid vor Folter und Tod aus Irak nach Deutschland. Allein, fast zwei Jahre lang. Heute ist er Schauspieler am Residenztheater, Künstler und Autor. Eine unglaubliche Geschichte vom Überleben und von Träumen, die Wirklichkeit werden.
Lesen Sie mehr zum Thema