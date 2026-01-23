Zum Hauptinhalt springen

Münchner Historie75 Jahre Residenztheater: Eine Bühne für die Demokratie

Die Eröffnung des neuen Residenztheaters am 28. Januar 1951 war ein gesellschaftliches Ereignis. Wer dabei war, hatte Glück und musste sich nicht draußen am Fenster die Nase plattdrücken. (Foto: Deutsches Theatermuseum München, Archiv Rudolf Betz)

1948 beschloss der Bayerisches Landtag, ein neues Residenztheater zu bauen. Die Aufgabe, dem Volke Besinnung und Freude zu bringen, ist dieser Bühne geblieben. Die Geschichte eines großen Hauses.

Von Yvonne Poppek

Zum allerletzten „Tatort“ des Münchner Kommissar-Duos Batic und Leitmayr hat Staatsintendant Andreas Beck ein besonderes Verhältnis. Nicht nur, weil Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl dafür im Residenztheater drehten, sondern, weil es ihm auch zeigt, wie schnell die Zeit vergeht und wie lange im Gegensatz dazu Bauprojekte dauern. Die Dreharbeiten fanden im Sommer 2024 im Residenztheater statt. Parallel dazu wurde begonnen, die Rufleitungen im Haus zu verlegen. Beides wäre sich fast in die Quere gekommen, wenn das Filmteam nicht erst am Abend gearbeitet hätte, erzählt der Staatsintendant.

