Der bayerische Kurfürst Max Emanuel gilt zwar als politisch umstritten, er hinterließ den Staat stark verschuldet und politisch geschwächt. Mit seiner Kunstsammlung und Bauprojekten wie den Schlössern Nymphenburg und Schleißheim prägte er jedoch nachhaltig die Münchner Kultur. Max Emanuels Tod jährt sich in diesem Jahr zum 300. Mal. Dieses Jubiläum nutzte die Bayerische Schlösserverwaltung, um ihm zwei neue Themenräume in der Münchner Residenz zu widmen.

Gerade mal achtzehn Jahre alt war Max Emanuel (1662–1726), als er die Regierung antrat und dies zum Anlass nahm, sein gesamtes Herrscher-Appartement im hochbarocken Stil einrichten zu lassen. Eine Brandkatastrophe und ein Sohn, der seine Liebe zum Rokoko in der Inneneinrichtung der Residenz auslebte, sind jedoch schuld daran, dass Max Emanuel in der Residenz heute kaum noch zu finden ist.

Einzig eines seiner prächtigen „Sommerzimmer“ hat die Jahrhunderte überlebt. Dieser heute baulich veränderte Raum 66 führte jedoch lange Zeit ein Schattendasein in der Residenz. Eigens dem Kurfürsten gewidmet, ist nun seit Kurzem wieder Leben in den Raum eingekehrt.

Stuckarbeiten an der Decke und restaurierte Bildfragmente lassen vermuten, wie das damalige Barockgemach zu Zeiten Max Emanuels ausgesehen haben könnte. Ausgestattet ist der heute recht kleine Raum mit Glanzstücken der kurfürstlichen Sammlung: einer monumentalen Silberuhr, deren Gehäuse zugleich als Schauschrank für kurfürstliche Sammlungsstücke diente, und einem reich verzierten Spieltisch aus Schildpatt und Perlmutt. Dieser war ein Geschenk des Schwiegervaters Kaiser Leopolds I., der gemeinsam mit Max Emanuel und weiteren Feldherren auf dem Tisch dargestellt ist. Gespielt wurde an diesem Tisch nicht nur a Freizeitbeschäftigung, auch politische Größen saßen sich hier für eine Partie Schach oder Trick-Track gegenüber.

Ein Prunkspieltisch mit Spielbrett aus dem Jahr 1670. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung/ Maria Custodis / Tanja Mayr

Wenige Meter weiter in einem der „Steinzimmer“ (Raum 104) erinnern nun Ausstattungsstücke und Gemälde an Max Emanuel. Dieser ließ das großzügige, mit Marmor versehene Zimmer seines Großvaters, Kurfürst Maximilian I., in den 1690ern restaurieren. Prunkmöbel mit exotischem Schildpatt- und Ebenholzfurnier aus dem Besitz des Kurfürsten geben einen Einblick in seinen Lebensstil.

Die Gemälde und Statuen, die das Steinzimmer schmücken, zeigen Porträts von Zeitgenossen Max Emanuels. Darunter befindet sich neben Familienmitgliedern und politischen Gegnern auch der französische „Sonnenkönig“ Ludwig XIV. In seiner Zeit im französischen Exil lernte der Kurfürst nicht nur den Sonnenkönig selbst zu schätzen, sondern auch dessen prunkvollen Kunststil, der ihn zu späteren Bauwerken inspirierte. Das größte Gemälde im Raum und zugleich eines der größten seiner Zeit, ein Pastellgemälde aus dem Jahr 1706, stellt jedoch den Kurfürsten höchstpersönlich dar. Charmant und selbstbewusst – obwohl er sich zu dieser Zeit bereits am Tiefpunkt seiner Karriere befand.

Lange glänzte Max Emanuel für Besucher beim Museumsrundgang durch Abwesenheit – nun sollen diese neuen Räume dafür sorgen, dass er so schnell nicht wieder vergessen wird.

Die Themenräume sind aktuell täglich von 10 bis 17 Uhr im Residenzmuseum in München zu sehen. Weitere Informationen sowie Tickets unter residenz-muenchen.de.