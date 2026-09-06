Die Schlange vor dem Eingang schlängelt sich die paar Stufen hinunter bis zum Gehsteig. Am Vordach lassen bunte Luftballons erkennen, dass an diesem Tag ein Geburtstag gefeiert wird. Familien mit kleinen Kindern, Kumpels, ältere Ehepaare, Freundesgruppen – alle wollen sie an diesem Samstag mit dabei sein, wenn die Auffangstation für Reptilien in München ihren 25. Geburtstag feiert.

Jedes Jahr beschlagnahmen Veterinärämter und Zoll Tausende Reptilien, Amphibien und andere exotische Wildtiere. Sie werden illegal eingeführt, die Besitzer können nicht die notwendigen Papiere vorweisen oder die Tiere nicht artgemäß halten. Darüber hinaus setzen überforderte Halter ihre Tiere an Seen oder Wäldern aus, wo sie große Schäden an der Flora und Fauna anrichten oder gefährlich für Menschen werden können.

Und wieder andere Halter verlieren das Interesse an ihren Tieren und geben sie in Tierheimen ab, die allerdings an ihre Grenzen stoßen: Eine Katze oder einen Hund zu versorgen, ist etwas anderes als einen Königspython oder ein Krokodil.

Ein Königspython in der Auffangstation. Foto: Johannes Simon

Egal, ob konfisziert, zurückgelassen oder ungewollt: Die Reptilienauffangstation mit ihren speziell ausgebildeten Tierärzten, Tierpflegern und Biologen nimmt sich dieser Tiere an, kümmert sich artgerecht um sie und vermittelt sie weiter an fachkundige Halter.

Im Untergeschoss der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), gleich neben dem Englischen Garten, sind etwa 400 Tiere der Reptilienauffangstation untergebracht: Schlangen, Schildkröten, Echsen, Spinnen, Fische, Käfer und andere Insekten. Und sogar ein Nilkrokodil. 36 Jahre ist es alt und kommt aus Privatbesitz, wie der Volunteer Andreas Hubert, ebenfalls 36, erzählt. Der Raum allerdings bleibt fast den ganzen Tag über geschlossen. Die vielen Besucher würden zu viel Stress für das Tier bedeuten.

Das Nilkrokodil bekommen nur wenige Besucherinnen und Besucher zu Gesicht. Foto: Johannes Simon

Stressig sei der Tag freilich auch für die anderen Tiere, sagt Hubert mit Blick auf die drei Terrarien vor ihm. Nicht jeden Tag zwängen sich so viele Menschen in die kleinen Räume mit den teilweise sehr großen Terrarien – immer wieder herrscht Stau vor den Räumen, am Nachmittag sind bereits um die 700 Besucher zu verzeichnen gewesen. „Aber ich würde sagen, es ist positiver Stress: Reptilien sind nicht nur Fressmaschinen, die wollen auch was erleben, und jetzt ist halt mal was los“, sagt Hubert, der neben seinem Ehrenamt in der Auffangstation als Tierarzt in der Exotenmedizin arbeitet. „In der Natur ist auch nicht jeder Tag stressfrei.“

Die Natur ist übrigens etwas, das viele, wenn nicht gar die meisten Tiere hier, gar nicht kennen. Die drei Königspythons in den Terrarien vor Hubert zum Beispiel waren noch nie in der Natur, könnten dort nicht überleben, wie er erklärt.

Viele der Tiere waren noch nie in der Wildnis, könnten dort auch nicht überleben. Foto: Johannes Simon

Davon abgesehen sei ein Aussetzen der Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum ohnehin äußerst schwierig bis unmöglich, wenn sie einmal an ganz anderen Orten der Welt waren. Sie könnten dort leicht Krankheiten einschleppen. Deshalb ein artgerechtes Leben im Terrarium.

Wildtiere und eine artgerechte Haltung, das klingt wie ein Widerspruch. Wie also soll das funktionieren? Artgerecht, erklärt der Vereinsvorsitzende und Leiter der Reptilienstation Markus Baur – das heißt, die gesetzlichen Anforderungen erfüllend. Der Fachtierarzt für Reptilien steht mit einem Teller, auf dem ein paar letzte Pommes liegen, am Infostand neben dem Eingang. Der 59-Jährige ist kein Typ, der sich den Stress des Tages anmerken lässt. Immerhin ist viel mehr los, als er und sein Team erwartet haben. Er ist mal hier, mal dort, immer im Gespräch mit Gästen, immer mit einem Lächeln im Gesicht. „Jetzt ist mir nur ein bisschen schlecht geworden und ich musste mal kurz was essen“, sagt er und greift sich eine Pommes.

Etwas früher am Tag steht er vor dem lang gezogenen Dozententisch und lässt seinen Blick über die vielen Köpfe im Hörsaal schweifen. „Meine früheren offiziellen Vorlesungen waren weitaus weniger besucht als das jetzt“, sagt er, das Publikum antwortet mit Lachen.

Markus Baur, Leiter der Reptilienstation, bei seinem Vortrag. Foto: Johannes Simon

Er spricht von der Zeit, als die Auffangstation noch kein eigenständiger Verein war, sondern in die Organisation LMU integriert war – so gesehen gibt es die Auffangstation schon länger als 25 Jahre, etwa seit 1990.

Zu jener Zeit galten Reptilien als Massenware: In Gartencentern, Kaufhäusern, Zoohandlungen war es kein Problem, auf ganz legalem Wege Schlangen, Schildkröten und Co. zu kaufen. „Wir haben damals eine Sprechstunde angeboten für Halter“, erzählt Baur. Immer wieder sei es vorgekommen, dass Menschen dort mal indirekt, häufig jedoch ziemlich direkt, darum baten, ihr exotisches Tier einzuschläfern, weil es sie gebissen habe. „Wenn die Leute ihre Tiere zu lieb haben und deshalb der Leguan mit auf die Couch darf, dann ist die Couch sein Territorium, dann kommt es auch mal zu einem Biss.“

Er erzählt von Haltern einer Geierschildkröte, die ihren natürlichen Lebensraum in den USA hat – sie hätten über die Jahre hinweg so viel Geld für den Tierarzt gezahlt, das wollten sie jetzt nicht mehr. Das Tier sei ja schon alt, ob man es nicht einschläfern oder zumindest abgeben könne.

Kerngesunde Tiere töten, das kam und kommt für Baur nicht infrage. Eugenie, so heißt die Schildkröte, lebt noch immer in der Auffangstation. Man habe vor nicht allzu langer Zeit immer wieder Exemplare von Geierschildkröten in der Wildnis gefunden, die Musketenkugeln im Panzer gehabt hätten, sagt er später, mit seinem Pommes-Teller in der Hand. Die Kugeln wiesen darauf hin, dass die Schildkröten schon zu Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs gelebt hätten – der war in den 1860er-Jahren.

Eine der zahlreichen Schildkröten. Foto: Johannes Simon

Vor den kleineren Terrarien im Gang steht Ronja Barth, 25, und zeigt auf den Glaskasten rechts unten. „Da sind Stabschrecken.“ Der Blick hinein gleicht einem in ein Wimmelbuch. Überall kleines Geäst, Blätter, Moos – wo soll da jetzt ein Insekt sein? Es dauert, bis es zu erkennen ist, obwohl es locker zehn, 15 Zentimeter lang ist. Doch bewegungslos sieht es dem Geäst zum Verwechseln ähnlich. „Solche Insekten sind sehr beliebt als Haustiere“, sagt Barth, die ehrenamtlich in der Auffangstation arbeitet. Einmal in der Woche übernimmt sie eine der angebotenen Führungen durch die Station.

Neben den Räumen an der Kaulbachstraße hat die Auffangstation weitere Standorte etabliert – mittlerweile gehört sie zu einer der größten in Europa. Im Durchschnitt kommen mehr als 1300 Tiere im Jahr dazu, die meisten davon können weitervermittelt werden, jedoch nicht alle: Die Station wächst stetig weiter.

Seit 2014 gibt es das Schildkrötenrefugium „Chelonia“ in Freimann, in dem auch ein paar Alligatoren zu Hause sind. Im selben Jahr hat der Verein ein Gebäude des Münchner Tierschutzvereins in Riem gepachtet, dort im Exotenhaus sind anspruchsvolle Tiere, wie Gift- und Riesenschlangen sowie exotische Säugetiere untergebracht. So war der ungezähmte Puma, der 2022 bei einer zufälligen Autokontrolle in einer Kiste auf dem Rücksitz gefunden und daraufhin beschlagnahmt wurde, zeitweise dort einquartiert. Mittlerweile lebt er im Salzburger Zoo.

Die Stationen in der Innenstadt und in Riem sollen im geplanten Neubau in Neufahrn zusammengelegt werden. Seit etlichen Jahren wird dieser geplant – jetzt sind die 15 Millionen Euro für den Bau auf dem zwei Hektar großen Grundstück beisammen.