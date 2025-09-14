Während der Fahrraddemonstration gegen die Automobilausstellung IAA ist eine 66-jährige Autofahrerin einem Polizisten über den Fuß gefahren. Wie die Polizei berichtet, habe am Samstag kurz vor 12.30 Uhr ein 20-jähriger Polizist an der Einmündung der Hiltenspergerstraße in die Karl-Theodor-Straße gestanden. Kurz zuvor war die Fahrraddemo wenige Meter entfernt am Luitpoldpark gestartet, deshalb waren zeitweise Straßen gesperrt.

Als sich ein VW-Touran dem Beamten genähert habe, habe dieser der Fahrerin angezeigt, dass sie halten solle. Dann habe sich der Polizist weggedreht. Die Frau sei langsam angefahren und dabei mit ihrer Fahrzeugfront gegen eine Wade des Beamten gestoßen. Als der Polizist sie habe kontrollieren wollen und deshalb an die Fahrerseite getreten sei, sei die Frau ihm mit einem Vorderreifen über einen Fuß gefahren und habe den Beamten leicht verletzt.

Trotz der Aufforderung zum Anhalten sei die Frau weggefahren. Wenig später habe eine Streifenbesatzung die Frau zu Hause aufgesucht und dabei festgestellt, dass ihr VW keinen Versicherungsschutz mehr habe. Die 66-Jährige sei angezeigt worden.