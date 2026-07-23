Es ist Samstag, der 25. Juni 2022, als René Benko anfängt, bei Alfons Doblinger Druck zu machen. Der Unternehmer aus Österreich versucht in dieser Zeit, neues Geld aufzutreiben. Denn sein Immobilien-Imperium, das er unter dem Namen Signa aufgebaut hat, ist offenbar in Not geraten. Und einer, mit dem er wieder ins Geschäft kommen will, ist Doblinger, Selfmade-Milliardär und einer der wichtigsten Immobilienunternehmer in München.