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Immobilien-Deals in der InnenstadtWie René Benko versucht haben soll, einen Münchner Milliardär hereinzulegen

Lesezeit: 8 Min.

Einer der Deals zwischen René Benko und Alfons Doblinger betraf ein Grundstück, auf dem ein Teil der Galeria-Filiale am Marienplatz steht.
Einer der Deals zwischen René Benko und Alfons Doblinger betraf ein Grundstück, auf dem ein Teil der Galeria-Filiale am Marienplatz steht. Catherina Hess

Als sein Immobilien-Imperium wankt, bearbeitet der Österreicher den Unternehmer Alfons Doblinger. Ein bislang unbekannter Ermittlungsbericht zeigt sein Vorgehen – und wie Doblingers Geld im Signa-„Staubsauger“ verschwand.

Von Michael Kläsgen, Sebastian Krass und Uwe Ritzer

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Es ist Samstag, der 25. Juni 2022, als René Benko anfängt, bei Alfons Doblinger Druck zu machen. Der Unternehmer aus Österreich versucht in dieser Zeit, neues Geld aufzutreiben. Denn sein Immobilien-Imperium, das er unter dem Namen Signa aufgebaut hat, ist offenbar in Not geraten. Und einer, mit dem er wieder ins Geschäft kommen will, ist Doblinger, Selfmade-Milliardär und einer der wichtigsten Immobilienunternehmer in München.

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