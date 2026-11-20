Wenn William Semen, Matthias Lantenhammer und Maximilian Würz über die „Königsquelle“ sprechen, ist oft von einem „großen Erbe“ die Rede, das sie jetzt zu tragen hätten. Denn das Ecklokal am Baaderplatz, das im Jahr 1897 erstmals als Gastronomie schriftlich erwähnt wurde, sei bis heute ein wichtiger Ort für die Nachbarschaft des Gärtnerplatzviertels, finden die drei neuen Wirte. „Wir müssen eine Balance finden, zwischen Erwartungen erfüllen und etwas Eigenes schaffen“, sagt Semen.

Dabei haben die drei Gastronomen bereits etwas Eigenes geschaffen: Von Mai bis Oktober bespielten sie ein kleines Lokal in der Pestalozzistraße mit einem Pop-up auf Zeit, das sie „Renate Bistro“ tauften. Jener Testlauf sollte entscheiden, ob es danach mit einem festen Restaurant weitergehen würde. „Das war für uns alle die erste Selbstständigkeit und wir wollten erst einmal schauen, ob wir gut zusammenarbeiten können“, sagt Lantenhammer.

Kennengelernt haben sich die Drei im inzwischen geschlossenen „Mural“-Restaurant, das sich zeitweise mit einem Michelin-Stern schmücken durfte. Semen arbeitete dort als Koch, Lantenhammer als Sommelier und Würz als Restaurantleiter. So hat sich ihre Rollenverteilung auch im „Renate Bistro“ eingespielt. Dass sie ein gutes Team abgeben und weitermachen wollen, stand bald fest – nur wo, war die Frage, bis die drei Freunde hörten, dass der vorherige Betreiber der „Königsquelle“, Thomas Zufall vom „München72“, das Lokal im Sommer nach weniger als einem Jahr Betrieb wieder aufgegeben hatte.

„Ort mit Charakter und Patina“

Auch die Räumlichkeiten in der Pestalozzistraße hätte „die Renate“ übernehmen können. Doch der Platz reichte dort nicht aus, das Lager, die Küche und die Bar waren zu klein. Die „Königsquelle“ hat zwar nur etwa zehn Sitzplätze mehr – um die 50 sind es drinnen insgesamt – bringt aber einen ebenso großen Außenbereich mit. Und obendrein eine Einrichtung mit Geschichte, was den neuen Wirten wichtig war. „Wir wollten einen Ort mit Charakter und Patina“, sagt Lantenhammer. Deshalb trägt nun das „Renate Bistro in der Königsquelle“ das Haus im Namen.

Das rundum begehbare Bartresen wurde erneuert. Foto: Stephan Rumpf

Zu den wenigen Veränderungen im Gastraum gehören eine neue Beleuchtung und Wandfarbe. Außerdem wurde der rundum begehbare Bartresen erneuert und das Aquarium an dessen Ende musste einem zusätzlichen Küchenpass weichen. Neu sind auch Plattenspieler und Soundanlage, denn Musik spielte im „Renate Bistro“ schon immer eine große Rolle. „Ein Restaurant, wie wir es wollen, wo es nicht gediegen, sondern wuselig zugeht, und wo man zu Essen und Wein laute Musik hört, ist für München ungewöhnlich“, findet Lantenhammer.

Auch er ist gelernter Koch, kümmert sich in der „Königsquelle“ aber vorrangig um die Weinkarte. Auf ihr sind nun knapp 200 Positionen gelistet – fast doppelt so viele wie in der Pestalozzistraße. Doch auch im offenen Ausschank gibt es immer eine Auswahl an Roten, Weiß- und Schaumweinen. Lantenhammer sagt, er wähle grundsätzlich lieber kleine Handwerksbetriebe aus.

Die Küchenleitung übernimmt Semen. Seine Speisekarte wird im Winter immer mehr weggehen vom Fisch, der die Sommermonate in der Pestalozzistraße dominierte. Zwar stehen auch jetzt zum Start an diesem Wochenende Seeforelle (18 Euro), Jakobsmuscheln (24 Euro) und Seeteufel (36 Euro) auf der Karte. Doch besonders unter den Hauptgängen sind mehr Fleischgerichte, etwa jetzt zur Wild-Saison das Reh mit salzigem Topfenknödel, Zwetschge und Sauce Rouennaise (35 Euro).

Es sei auch nicht ausgeschlossen, sagt Semen, dass Gäste-Lieblinge vom Sommer wie die Miesmuscheln in Bergkäse-Lauch-Soße (19 Euro) immer wieder mal zurückkehren werden. Von „Signature-Gerichten“ will er trotzdem nicht sprechen: „Ich koche nicht gerne immer wieder die gleichen Sachen.“

Auf Wunsch sowie für besondere Anlässe stellt Semen auch Menüs zusammen. An Silvester bietet das „Renate Bistro“ zum Beispiel ein Fünf-Gänge-Menü an (170 Euro p.P.) und auch Daydrinking-Events am Wochenende sind in Zukunft denkbar. Im Regelbetrieb wird die neue „Königsquelle“ aber nur abends geöffnet haben.