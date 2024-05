Denn längst entspricht das weitläufig verbreitete Bild der Stadt nicht mehr der Realität. Gerade in Glaubensfragen. Nurmehr knapp 25 Prozent der Münchnerinnen und Münchner gehören der katholischen Kirche an, neun Prozent der evangelisch-lutherischen. Jüdischen Glaubens sind weniger als 0,5 Prozent, wie Zahlen des Statistischen Amtes belegen. Zwei Drittel und damit das Gros der Stadtgesellschaft setzt sich wie ein buntes Mosaik aus religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften zusammen - oft sind sie eher klein. Die Mitglieder von mehr als 20 Gruppen präsentierten sich jetzt im Alten Rathaus, um sich zu vernetzen und gegenseitig kennenzulernen.

Amardip Singh ist einer von ihnen. Ein echtes Münchner Kindl. Auch wenn bei dem Mann mit dem prächtigen Vollbart und dem kunstvoll ums Haupt geschlungenen Dastar nicht jeder auf den ersten Blick auf diese Idee käme. Der Flugbegleiter ist an der Isar geboren, seine Familie stammt aus der nordindischen Provinz Panjab. Dort hat der Wanderprediger Guru Nanak Ende des 15. Jahrhunderts die Glaubensgemeinschaft der Sikhs begründet, die jede Ungleichheit unter Menschen ablehnt. Singh gehört der Münchner Sikh-Gemeinde an. 1000 Besucher, erzählt er, kämen jedes Wochenende in ihren Tempel in Berg am Laim, wo es auch sieben Tage die Woche für jedermann kostenloses Essen gebe.

Der 39-Jährige, der wie alle männlichen Sikhs den Nachnamen Singh trägt, was Löwe bedeutet, wünscht sich mit seiner Glaubensgemeinschaft mehr selbstverständliche Anerkennung in der Stadtgesellschaft. "Ich sehe an den Blicken auf der Straße, dass wir für viele Unbekannte sind. Wir wollen diese Angst vor dem großen Unbekannten nehmen. Manche verwechseln uns mit Extremisten." Die Zeit nach dem 11. September 2001 sei für sie deshalb auch in München die "schlimmste Zeit gewesen. Inzwischen ist es besser, die Leute werden toleranter". Nur über Aufklärung funktioniere auch Verständigung.

Im Dezember hat der Stadtrat beschlossen, einen digitalen Religionsatlas erstellen zu lassen. Die 200 verschiedenen Religionen, Konfessionen und Weltanschauungen in München sollen künftig mehr wahrgenommen und damit auch respektiert werden. Bereits im Vorfeld hat die Fachstelle für migrationsgesellschaftliche Diversität, zu der auch von Sarnowski gehört, abzufragen begonnen, was die Gruppen erleben, was sie brauchen, um sich gedeihlich zu organisieren und sich im städtischen Verwaltungsdschungel zurechtzufinden.

Den politischen Mehrwert formuliert zur Begrüßung im Alten Rathaus Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD): "Was wir brauchen, ist eine Stadtgesellschaft, die Vielfalt anerkennt und andere nicht in dauerhaften Überprüfungsmodus stellt." Eine Stadtgesellschaft, die verschiedene Stimmen und Positionen zulasse.

Von politischer wie von Verwaltungsseite tue man sich oft schwer, die Gruppen einzuordnen, sagt Tuan Tran von der Fachstelle im Rathaus. "Die Stadtverwaltung braucht Kriterien, wo sie es mit Religionsgemeinschaften zu tun hat und wo nicht" - gerade in Zeiten, in denen etwa auf Tiktok ständig neue Spiritualitätsformen aufploppen. Besonders relevant werde das bei der Vergabe von Räumen.

Raumprobleme plagen die Äthiopisch-orthodoxe Tewahdo Kirche München mit ihren 1200 Mitgliedern nur saisonal. Sie hat sich im evangelischen Gotteshaus St. Gabriel neben dem Olympia-Einkaufszentrum eingemietet. "Zwei- bis dreimal im Jahr brauchen wir einen größeren Saal. Weil wir aber keine Körperschaft des öffentlichen Rechts sind, haben wir immer Schwierigkeiten, einen zu bekommen", sagt Asfaw Tesfaye, stellvertretender Vorsitzender der Gemeinde. Gerade zu Hoch-Zeiten wie dem Osterfest, das die orthodoxe Kirche gerade gefeiert hat, sei das der Fall.

Detailansicht öffnen Melesse Gelde und Asfaw Tesfaye vertreten im Alten Rathaus die Äthiopisch-orthodoxe Tewado Kirche München. (Foto: Andrea Schlaier)

Detailansicht öffnen Ein echtes Münchner Kindl: Amardip Singh von der Sikh-Gemeinde München wünscht sich mehr Anerkennung in seiner Heimatstadt. (Foto: Andrea Schlaier)

Das Problem, keine Körperschaft des öffentlichen Rechts zu sein, treibt auch Amardip Singhs Gemeinde um. "Die ganze Bürokratie mit dem Finanzamt wäre viel einfacher." Aktuell seien sie als Verein eingetragen: "Wir sind aber kein Verein, sondern eine Glaubensgemeinschaft!"

Die Wat Thai-Gemeinde München mit ihren 850 Mitgliedern ist Anlaufstelle für Tausende buddhistische Mitbürger im Großraum München, sagt die gebürtige Thailänderin Prapa Schlums. Ihre Community, zu der etliche der etwa 60 buddhistischen Gruppen in München gehören, kritisiert, dass sie im Rathaus seit Jahren nicht durchkomme mit der Bitte, die Thai-Sala-Pagode im Westpark zu sanieren. Zuständig ist die Stadt für das Kleinod, das 1983 für die Internationale Gartenausstellung (IGA) im Westpark errichtet wurde.

Am vergangenen Wochenende wurde hier trotzdem in prächtigen Gewändern und mit reichem Kulturprogramm Vesakh gefeiert, das bedeutendste Fest im buddhistischen Jahreskalender. Die Community hätte nichts dagegen, auch zu anderen Zeiten so sichtbar für die Stadtgesellschaft zu sein wie an diesem einen Tag.