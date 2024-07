Glosse von Christiane Lutz

In einer kleinen Gemeinde in Baden-Württemberg hat die Polizei am vergangenen Wochenende einen Gottesdienst unterbrochen. Nicht etwa, weil der Heiland herumwandelnd gesichtet wurde, auch nicht, um die Gemeinde zu informieren, dass der Vatikan sich plötzlich doch besonnen habe, das mit den Frauen in hohen Ämtern sei ja gar keine so schlechte Idee. Die Polizei betrat bewaffnet und uniformiert den Gottesdienst in St. Ulrich in Bisingen-Thanheim und unterbrach die Predigt, weil der Pfarrer falsch geparkt hatte. Die Gemeinde habe sich sehr erschrocken, hieß es, man habe mit Schlimmerem gerechnet.