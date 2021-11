Von Heiner Effern

Gute Nachrichten sind in diesen Corona-Zeiten ein seltenes Vergnügen - doch es gibt zumindest eine, die fast Sensationscharakter hat: Kämmerer Christoph Frey wird in diesem Jahr erstmals in der Stadtgeschichte eine drei vor den folgenden neun Stellen der Gewerbesteuer sehen, die Rekordeinnahme wird völlig überraschend bei mehr als drei Milliarden Euro liegen. Für den Haushalt 2022 setzt er konservative 2,82 Milliarden an, immer noch mehr als in den schon hervorragenden Zeiten vor der Pandemie. Seit dem Sommer sind die Anmeldungen bei dieser für das finanzielle Wohl der Stadt entscheidenden Steuer explodiert. Vor allem Banken und Versicherungen haben dazu beigetragen. Die Einnahmen hätten sich "extrem gut entwickelt, so wie vielleicht noch nie".

Das werden insbesondere die Mitarbeiter der Stadtverwaltung gerne hören, aber auch die Münchnerinnen und Münchner könnten es im Bürgerservice und den Angeboten der Stadt positiv bemerken. Denn der rigorose Stellenstopp, zu dem sich die Rathauskoalition aus Grünen und SPD durchgerungen hat, wird aller Voraussicht nach gelockert werden können. Etwa 35 Millionen Euro könnten für die Nachbesetzung von Stellen 2022 zur Verfügung stehen. Das sollte den Arbeitsdruck in der Stadt lindern und auch die Zufriedenheit der Beschäftigten erhöhen, an denen wohl auch die Streichung des Fahrtkostenzuschusses vorübergehen wird, die schon fix eingeplant war.

Dazu werden auch die Fraktionen im Rathaus und die städtischen Referate aufatmen. Sie alle feilen gerade an den letzten Zahlen für den Haushaltsplan des Jahres 2022, der im Dezember verabschiedet werden soll. Eine solche Nachricht nimmt viel Druck aus den Verhandlungen. Allerdings bleibt das Paket von 200 Millionen Euro an Einsparungen, das aufgrund der befürchteten Finanzkrise beschlossen wurde, vorerst bestehen. Derzeit kann man sich in der Kämmerei aber vorstellen, dass 2022 etwa 80 bis 90 Millionen Euro davon für Projekte wieder zur Verfügung stehen werden. "Luft in den Haushalt reinlassen" nennt das Kämmerer Frey, der aber vor zu viel Euphorie warnt, da auch die Ausgaben gerade wegen Corona gestiegen seien.

Fakt bleibt, dass die Stadt in diesem wie auch im kommenden Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach das laufende Geschäft positiv abschließen wird. Das schien im Juli, als der Stadtrat die Eckdaten für den Haushalt 2022 beschloss, noch illusorisch. Gut 250 Millionen sollen 2022 übrig bleiben, doch das soll nicht als Einladung für einen massiven Anstieg der Ausgaben verstanden werden, sondern als erster Schritt in eine solide finanzielle Zukunft. Perspektivisch will der Kämmerer wieder auf einen Überschuss von 400 Millionen Euro kommen - diese Summe bildet die finanzielle Basis für Investitionen in Schulen, Gebäude oder den Öffentlichen Nahverkehr.

Grüne und SPD erhalten jedoch in einem nicht erwarteten Rahmen die Möglichkeit, die Stadt politisch mehr zu gestalten als bisher. Mit den Mehrausgaben im laufenden Geschäft der Verwaltung können sie Akzente setzen, zum Beispiel mit sozialen Projekten oder im Umweltschutz.

Der zweite Pfeiler für den geplanten Umbau der Stadtgesellschaft sind die Investitionen, für die München mittelfristig auch ohne Corona-Krise schon mehrere Milliarden Euro Schulden eingeplant hatte. Einen gewichtigen Teil machen dabei die Gebäude aus der Schulbau-Offensive aus. Künftig werden wohl auch größere Summen in den Umweltschutz (etwa für die Gebäudesanierung) und den Öffentlichen Nahverkehr fließen (U-Bahn und Trambahnen).

In diesem Jahr rechnet die Kämmerei mit Investitionen von etwa 1,6 Milliarden Euro, 2022 sind 1,9 Milliarden vorgesehen. Das führt zu neuen Schulden in diesen beiden Jahren in Höhe von 2,4 Milliarden Euro. Summen, bei denen die Bürger vielleicht schwindelt, die der Kämmerer aber für gut eingesetzt hält. "Die Zukunft für das Leben in der Stadt sind Investitionen", sagt er.