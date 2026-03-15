Samstagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, vor den Riem Arcaden: Ein durchgefrorener Oberbürgermeister reibt sich die Hände und pustet einmal hinein. Wie konnte es plötzlich wieder so kalt werden? Er dreht sich um, „ah, da ist der Rest der coolen Gang“. Paula Gundi, Münchner Juso-Chefin und frisch gewählte Stadträtin, stürmt auf Dieter Reiter (SPD) zu und drückt ihm einen riesigen Strauß roter Rosen in die Hand. Zwei Leute aus dem Wahlkampfteam halten jeweils einen weiteren Strauß. 500 Rosen hatten sie an diesem Tag zum Verteilen, das hier ist der Rest.