Zunächst sollte der Titel „Endlich“ heißen. Ein Buch übers Älterwerden, und zwar als jemand, der sein Leben lang im Tun war, ein Abenteurer, eine lebende Bergsteiger-Legende, wie ihn viele nennen. Einer, der 30-mal in die Todeszone der höchsten Berge aufgestiegen und wieder zurückgekehrt ist, ein halbes Dutzend Nahtoderfahrungen erlebt hat. Und jetzt, mit 82 Jahren, merkt er immer deutlicher, dass seine Kräfte schwinden. Dass er langsamer wird. Ungeschickter. Vergesslicher.

Auf der Titelseite dieses neuen Buches von Reinhold Messner und seiner Frau Diane steht nun „Lebenszeit“ (S. Fischer, 25 Euro). Der Wechsel war eine gute Entscheidung. Denn beim Lesen und noch viel mehr bei der Buchpräsentation am Donnerstagabend im „Alpinen Museum“ des Deutschen Alpenvereins (DAV) auf der Münchner Praterinsel geht es nicht so sehr um das Endliche, das Ende, den Tod. Sondern vielmehr um das Davor, wie es sich im Laufe der Jahre wandelt. Lebenszeit eben.

Reinhold Messner bestieg als erster Mensch alle 14 Achttausender ohne Zuhilfenahme von Flaschensauerstoff. Foto: Robert Haas

„Ich bin heute nicht mehr auf der Bühne als lebende Legende“, sagt Messner gleich zu Beginn im Gespräch mit dem Journalisten und Autor Knut Cordsen, der mit klugen Fragen den einstündigen Austausch mit dem Autoren-Duo moderiert. Messner betont, der Legenden-Titel sei eine äußere Zuschreibung – nie hätte er sich selbst je so genannt. „Ich bin als Teiler hier, ich teile meine Erfahrung.“ Und seine Erfahrung dreht sich, auf den Punkt gebracht, ums Gehen durch das Leben. So heißt auch das erste Kapitel im Buch: „Gehen“.

Messner hat viele Bücher und Aufsätze veröffentlicht, schon während seiner Zeit als aktiver Extrembergsteiger. Früher schrieb er über seine Sicht auf den Alpinismus, Massentourismus am Berg, eigene Kletter- und Expeditionserfahrungen, „Bergbücher“, wie Messner es an diesem Abend nennt. Auch wenn es in „Lebenszeit“ nicht im eigentlichen Sinne um Berge geht, sondern um das Altern eines Bergsteigers, sei dieses Buch eine logische Fortsetzung der bisherigen Publikationen. „Weil einer wie ich das auch erleben muss“ – das Begrenzt-Werden in dem, was einen jahrzehntelang ausmachte. „Diese Begrenzung ist da, und ich stehe zu 100 Prozent dazu.“

Dass er das auch tatsächlich tut, macht er bereits zu Beginn des Buches deutlich. Da schreibt er: „Vielleicht (…) liegt genau hier der Wert der Vergänglichkeit. Nicht im Schönreden (…). Sondern im Hinschauen. Im Erkennen dessen, was alles verschwindet. (…) Endlich zu begreifen, dass auch das Verlieren von Lebenslust zum Leben gehört.“

Auf der Bühne stellt er diesem Wert der Vergänglichkeit eine Angst vor der Vergänglichkeit gegenüber, die es zu überwinden gelte. Im Hier und Jetzt ein gelingendes Leben zu führen, darauf komme es an. Und nicht, mit dem Schwinden gewohnter Kräfte auf ein gelungenes Leben zurückzublicken. Altern sei ein Prozess, ein normaler und essenzieller Teil des Lebens – eine banale Erkenntnis, wie man zunächst einwenden mag. Doch Reinhold Messner ist ein Grenzgänger. Er habe schon früh erkannt, dass das wahre alpinistische Bergsteigen zum Tod führen kann. „Wir gehen dorthin, wo man umkommen könnte, um nicht umzukommen.“ Für so jemanden, einen „Eroberer des Nutzlosen“, ist es alles andere als banal, „nicht mehr so zu tun, als bliebe alles, wie es war“, wie er im Buch schreibt.

Das Buch hat das Autorenpaar Messner geschrieben, ohne voneinander zu wissen, was der jeweils andere schreibt. „Ich am PC, Reinhold mit der Hand“, sagt Ehefrau Diane, 47. Der Lektor, so erzählt es Reinhold Messner, habe die Kapitel in einer logischen Reihenfolge geordnet, die seinen Blick auf das Leben erzählt, ergänzt um die Perspektive seiner Frau. Und diese ist nicht unwesentlich, denn ohne Diane könnte Messner nicht mehr die Reisen antreten, die er noch immer antritt, ob Veranstaltungstouren oder Exkursionen zu alten Weggefährten und fernen Orten. Diane Messner unterstützt ihren Mann bei allem, was ihm möglich ist – sie geht voran, er folgt ihr.

Hinter dem außergewöhnlichen Reinhold Messner, der Bergsteiger-Legende, habe ich gar nicht den gewöhnlichen Reinhold, den Menschen gesehen. Diane Messner

Auf der Bühne erzählt sie von einem Schlüsselerlebnis, das sie ausführlicher auch in dem Kapitel „Die junge Frau“ schildert. 2019, während der ersten privaten Reise der beiden in Kathmandu, kam es zu einem heftigen Streit. Sie flüchtete, wollte allein sein, lief durch die Gassen der Stadt. Als sie zurück ins Hotel kam, fand sie einen Zettel unter der Tür hindurchgeschoben. Darauf die Handschrift ihres Mannes: „Auch ich bin nur ein Mensch.“ Erst da sei ihr wirklich bewusst geworden: „Hinter dem außergewöhnlichen Reinhold Messner, der Bergsteiger-Legende, habe ich gar nicht den gewöhnlichen Reinhold, den Menschen gesehen.“

Noch vor Beginn der Veranstaltung, als sich die Stuhlreihen ganz oben im Alpinen Museum allmählich füllen, ist Reinhold Messner längst da. Nicht am Rand der Bühne, wo er darauf wartet, sie zu betreten. Stattdessen sitzt er in Reihe drei auf der linken Seite, vertieft in ein Gespräch, unten im Parkett, dort, wo die vielen Besucherinnen und Besucher der ausverkauften Veranstaltung sich ihre Plätze suchen. Mit seiner braunen Hose, dem grau-grünen Jackett über dem weißen Hemd, die oberen Knöpfe geöffnet, passt er gut hierher – leger gekleidet, wie alle anderen.