Beim Zusammenstoß zweier Autos an der Reichenbachbrücke ist am Mittwochnachmittag ein Radfahrer am schwersten verletzt worden. Der 49-Jährige erlitt Brüche am Oberschenkel und im Bereich von Schulter und Schlüsselbein, als er von einem Ampelmast getroffen wurde, der in Folge des Autounfalls eingeknickt war.

Zuvor hatte ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg beim Linksabbiegen von der Erhardtstraße auf die Reichenbachbrücke den Wagen eines 54 Jahre alten Münchners gerammt, der von der Auenstraße kommend die Kreuzung geradeaus überqueren wollte.

Das Fahrzeug des Münchners wurde durch die Kollision gegen den Ampelmast geschleudert, der dem Druck nachgab und auf den Radfahrer niederging. Der wurde ebenso wie der leicht verletzte 18-Jährige in ein Krankenhaus gebracht; der 54-Jährige blieb unverletzt. An den beiden Autos entstand Totalschaden, auch das Fahrrad wurde erheblich beschädigt, hieß es im Polizeibericht. Der Verkehr war auch wegen der ausgefallenen Ampelanlage bis in den Abend hinein erheblich beeinträchtigt.