Auf der Reichenbachbrücke - hier ein Bild von einem friedlichen Paar an der vom Hochwasser angeschwollenen Isar - gingen die Männer aufeinander los.

Als ein 29-Jähriger bei einem Streit dazwischengehen will, wird er selbst mit einer abgebrochenen Glasflasche attackiert und verletzt.

Auf der Reichenbachbrücke ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag erneut zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche am Hals verletzt worden ist. Der 29-Jährige wollte in einem bereits länger und auch körperlich ausgetragenen Streit zwischen einem 20- und einem 23-Jährigen einschreiten, beide stark alkoholisiert, wie die Polizei mitteilte.

Dabei schlug der Jüngere eine Glasflasche ab und stach damit auf den Schlichter ein. Dieser erlitt Schnittwunden am Hals, konnte das Krankenhaus aber am Montag wieder verlassen. Der 20-Jährige floh zunächst, wurde aber wenige Stunden später festgenommen. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.

Erst vor einem Monat hatte ein 23-Jähriger nachts bei einem Streit auf der Brücke einen 28-Jährigen mit einer abgebrochenen Flasche lebensgefährlich am Hals verletzt. Dieser Täter sitzt inzwischen wegen versuchten Mordes in Haft.