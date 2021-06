Der Mann, der am frühen Sonntagmorgen drei Menschen auf der Reichenbachbrücke angegriffen und mitunter schwer verletzt haben soll, ist nach wie vor flüchtig. Er attackierte zunächst einen 37-Jährigen mit einer Glasflasche, der Mann erlitt Wunden im Gesicht. Als ein 28-Jähriger den Notruf verständigen wollte, wurde auch dieser mit dem abgebrochenen Flaschenrest angegriffen und am Hals verletzt. Der Mann sei notoperiert worden und schwebe nicht mehr in Lebensgefahr. Eine 19-Jährige bekam nach Angaben der Polizei eine Glasflasche an den Kopf geworfen. Sie wurde leicht verletzt.

Eine Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht auf Sonntag gegen 3.50 Uhr eventuell relevantes Bild- oder Videomaterial aufgenommen haben, dieses über medienupload-portal01.polizei.bayern.de/ der Polizei zu schicken.