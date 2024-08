Mehmet Kaya weiß, was Hunde mögen. Seit fünf Jahren bietet er in seinem Laden am Isartor feines Futter an – Tipps zur richtigen Ernährung inklusive.

Von Philipp Crone

An einer Stelle hatte er schon auch Glück. Braucht man vielleicht, wenn man den Vermieter davon überzeugen will, aus einer ehemaligen Galerie ein Geschäft für Edel-Hundefutter zu machen. Eine Art Käfer-Fressnapf. Mehmet Kaya sitzt in seinem Laden, umgeben von Säcken, Leinen und Gläsern voller Leckerli. Hund Aki bellt den Reporter zur Begrüßung aus dem Nebenraum an, der zunächst die wichtigste Frage stellt, die einem beim Betreten von Toshidog am Isartor in den Sinn und die Nase kommt: Wonach riecht es hier? Was ist dieser typische Hundefutter-Geruch?