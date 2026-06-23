Ein Mann soll einer Frau in einem Regionalzug heimlich unter den Rock gefilmt haben – und ist dabei selbst von einer Mitfahrerin gefilmt worden. Die Frau habe bemerkt, wie der 57-Jährige auf der Fahrt von Augsburg nach München Videos vom Intimbereich der 28-Jährigen machte, teilte die Bundespolizei mit. Daraufhin habe sie den Vorfall selbst als Video aufgezeichnet und die 28-Jährige angesprochen.

Als die junge Frau den Mann zur Rede gestellt habe, habe sich dieser entschuldigt, die Aufnahmen auf seinem Handy gelöscht und der 28-Jährigen seinen US-amerikanischen Führerschein gezeigt. Die junge Frau erstattete später bei der Bundespolizei in München Anzeige.

Die aufmerksame Zeugin schickte ihr laut Bundespolizei die Videoaufnahmen vom Vorfall. Sie sollen den Beamten zufolge „als wichtiges Beweismittel“ in die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen einfließen.