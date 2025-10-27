An einer Bahnstrecke in München ist ein Baum umgestürzt und auf einen Zug gefallen. Die Reisenden und das Zugpersonal blieben unverletzt.

Wie die Bundespolizei mitteilt, fiel der Baum gegen 11 Uhr auf Höhe des Kolumbusplatzes in den Gleisbereich. Er drückte demnach erst eine Lärmschutzwand ein und schlug dann auf einen in Richtung Hauptbahnhof fahrenden RE 5 der Bayerischen Regiobahn (BRB) auf. Kurz darauf kam der Zug mit den etwa 400 Reisenden zum Stehen. Durch den Unfall zerbarst die Scheibe des Triebfahrzeugs.

Baum stürzt auf Regionalzug, Kolumbusplatz, Au (Foto: Bundespolizei)

Die Strecke wurde gegen 11 Uhr gesperrt. Die BRB teilte auf ihrem Störungsportal mit, dass ihre Regionalzüge im Osten „bis voraussichtlich 14.30 Uhr“ in Grafing beziehungsweise am Ostbahnhof enden und zurückfahren. Fahrgäste, die zwischen Haupt- und Ostbahnhof unterwegs waren, mussten vorerst auf die S-Bahn ausweichen.

Zur Ursache des Baumsturzes machte die Bundespolizei zunächst keine Angaben. Das Wetter war zum Zeitpunkt des Unfalls aber stürmisch.