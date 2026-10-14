Mit mehreren Hundert Beamtinnen und Beamten ist die Münchner Polizei am Sonntag beim „kleinen Derby“ zwischen „Roten“ und „Blauen“ im Grünwalder Stadion im Einsatz. Die Begegnung der Münchner Bayern und der „Löwen“ vom TSV 1860 in der viertklassigen Regionalliga um 14 Uhr gilt als Hochrisikospiel. Auch die Reiterstaffel und das Unterstützungskommando (USK) sollen mithelfen , die befürchteten Zusammenstöße rivalisierender Fan-Gruppen bereits beim Anmarsch zu unterbinden.

Derzeit findet der Kampf um die vermeintliche Fußball-Vorherrschaft münchenweit mit Farbkübeln und Spraydosen statt. Blaue Schallschutzwände, rote Stromverteilerkästen – und am nächsten Tag kann es schon wieder andersrum sein. Manche der beschmierten Objekte prangen mittlerweile in wilden Mischfarben von Babyrosa bis Schmutzigviolett. Das könnte auch einer Brücke über die Autobahn A8 im Bereich der Peralohstraße passieren. Aktueller Stand: mehrere Dutzend Meter in Rot. In den frühen Dienstagmorgenstunden hatten vier vermummte Bayern-Anhänger, 17 bis 21 Jahre alt, die Brücke großflächig beschmiert, waren dabei beobachtet worden und getürmt.

Unter anderem mit Hilfe einer Drohne wurde das Quartett schnell gestellt. Die Verdächtigen hatten Spraydosen, Sticker, Mundschutzmasken sowie Fanschals dabei. Außerdem wurden Farbroller und Eimer gefunden. Auch die Münchner Wohnungen der Tatverdächtigen wurden durchsucht.